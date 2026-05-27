"Confiant dans ses perspectives et sa capacité à créer de la valeur à long terme", Sopra Steria annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant de 40 MEUR, ayant confié un mandat en ce sens à un prestataire de services d'investissement (PSI) indépendant.
Les actions ainsi rachetées par le groupe de services informatiques sont destinées à être annulées.
Ces rachats s'inscriront dans le cadre de l'autorisation donnée par l'AG annuelle des actionnaires, réunie le 20 mai dernier, qui a autorisé les rachats d'actions dans la limite de 10% du capital social ainsi que leur annulation.
Sopra Steria Group figure parmi les principales sociétés françaises de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- intégration de solutions et de systèmes (60%) : conception et déploiement de solutions en technologie Internet (portails, sites marchands, Intranets, Extranets, etc.), intégration des solutions ERP, mise en place de solutions applicatives (gestion de la relation client, gestion des RH, etc.). En outre, le groupe propose des solutions de sous-traitance destinées à assurer un support technique auprès des utilisateurs et la maintenance des applications ;
- prestations de gestion des environnements Cloud hybride et de services technologiques (13%) ;
- prestations d'infogérance et exploitation des processus métiers (12%) : supervision, administration et exploitation des infrastructures informatiques, exploitation des fonctions finance, administration, ressources humaines, etc. ;
- prestations de conseil (9%) : prestations de conseil stratégique, de conseil dans la mise en oeuvre de projets de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies, etc. ;
- développement et intégration de solutions métiers (6%) : solutions de gestion des financements, de gestion des ressources humaines, et de gestion immobilière.
Le CA par marché se ventile entre services financiers et assurance (19,9%), secteur public (18,8%), énergie, services publics et transport (17%), aéronautique, spatial, défense et sécurité (13,2%), télécommunications, médias et divertissements (6,1%), distribution (2,7%) et autres (8,2%).
54% du CA est réalisé à l'international.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.