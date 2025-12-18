Sopra Steria en négociations pour acquérir Starion et Nexova
Sopra Steria annonce être en négociations exclusives en vue d'acquérir Starion et Nexova, opération visant à "créer un acteur industriel européen de référence dans les services numériques souverains et sécurisés pour les secteurs du spatial et de la cybersécurité".
Détenues par le même actionnaire privé, ces 2 sociétés apporteraient au groupe, dans le secteur spatial, des expertises de premier plan et lui permettraient d'atteindre une taille critique d'environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1600 collaborateurs.
Le marché spatial, estimé à une vingtaine de MdsEUR en Europe en 2025, devrait enregistrer une croissance annuelle à deux chiffres dans les années à venir. Celui de la cybersécurité, estimé à plus d'une dizaine de MdsEUR en Europe en 2025, devrait croître entre 5 et 10%.
Avec environ 700 collaborateurs présents dans 9 pays européens, Starion et Nexova prévoient de réaliser près de 100 MEUR de chiffre d'affaires en 2025. Parmi leurs principaux clients, figurent l'Agence Spatiale Européenne et de grands industriels européens du spatial.
Le projet d'acquisition, dont les termes financiers ne sont pas précisés, est soumis à la consultation préalable des instances représentatives du personnel ainsi qu'à l'obtention des autorisations règlementaires usuelles et devrait être finalisé au 1er semestre 2026.
Sopra Steria Group figure parmi les principales sociétés françaises de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- intégration de solutions et de systèmes (59%) : conception et déploiement de solutions en technologie Internet (portails, sites marchands, Intranets, Extranets, etc.), intégration des solutions ERP, mise en place de solutions applicatives (gestion de la relation client, gestion des RH, etc.). En outre, le groupe propose des solutions de sous-traitance destinées à assurer un support technique auprès des utilisateurs et la maintenance des applications ;
- prestations d'infogérance et exploitation des processus métiers (15%) : supervision, administration et exploitation des infrastructures informatiques, exploitation des fonctions finance, administration, ressources humaines, etc. ;
- prestations de gestion des environnements Cloud hybride et de services technologiques (11%) ;
- prestations de conseil (9%) : prestations de conseil stratégique, de conseil dans la mise en oeuvre de projets de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies, etc. ;
- développement et intégration de solutions métiers (6%) : solutions de gestion des financements, de gestion des ressources humaines, et de gestion immobilière.
Le CA par marché se ventile entre aéronautique, spatial, défense et sécurité (28,9%), énergie, services publics et transport (24,6%), secteur public (19,6%), services financiers et assurance (17,7%), télécommunications, médias et divertissements (6,6%) et distribution (2,6%).
53,4% du CA est réalisé à l'international.
