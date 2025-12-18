Sopra Steria en négociations pour acquérir Starion et Nexova

Sopra Steria annonce être en négociations exclusives en vue d'acquérir Starion et Nexova, opération visant à "créer un acteur industriel européen de référence dans les services numériques souverains et sécurisés pour les secteurs du spatial et de la cybersécurité".

Détenues par le même actionnaire privé, ces 2 sociétés apporteraient au groupe, dans le secteur spatial, des expertises de premier plan et lui permettraient d'atteindre une taille critique d'environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1600 collaborateurs.



Le marché spatial, estimé à une vingtaine de MdsEUR en Europe en 2025, devrait enregistrer une croissance annuelle à deux chiffres dans les années à venir. Celui de la cybersécurité, estimé à plus d'une dizaine de MdsEUR en Europe en 2025, devrait croître entre 5 et 10%.



Avec environ 700 collaborateurs présents dans 9 pays européens, Starion et Nexova prévoient de réaliser près de 100 MEUR de chiffre d'affaires en 2025. Parmi leurs principaux clients, figurent l'Agence Spatiale Européenne et de grands industriels européens du spatial.



Le projet d'acquisition, dont les termes financiers ne sont pas précisés, est soumis à la consultation préalable des instances représentatives du personnel ainsi qu'à l'obtention des autorisations règlementaires usuelles et devrait être finalisé au 1er semestre 2026.