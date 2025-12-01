Sopra Steria annonce avoir finalisé l'acquisition de Neocase afin de renforcer les activités de sa filiale Sopra HR. Cette opération s'inscrit dans la stratégie visant à consolider son positionnement d'offreur global et innovant de solutions de gestion des ressources humaines.

L'intégration de Neocase élargit les expertises de Sopra HR, notamment dans la gestion de la relation collaborateur (Employee Relationship Management), l'automatisation des processus (Business Process Automation), la gestion collaborative des dossiers et l'administration documentaire des salariés.
Cette acquisition permettra de proposer une offre RH complète couvrant l'ensemble des services délivrés aux collaborateurs. Neocase a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires d'environ 16 MEUR et est consolidé dans le Groupe depuis le 1er décembre 2025.