Sopra Steria finalise une acquisition

Le spécialiste européen des services du numérique a annoncé aujourd'hui la finalisation du rachat de la société Digital Product Simulation (DPS), réalisé par l'intermédiaire de sa filiale spécialisée CIMPA.

Cette opération s'inscrit dans la volonté de Sopra Steria de proposer une offre intégrée de bout en bout sur le marché du PLM (Product Lifecycle Management ou gestion du cycle de vie des produits).



Avec l'intégration de DPS, le groupe enrichit son savoir-faire en simulation numérique et consolide son expertise sur la suite logicielle 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, un standard incontournable chez les grands donneurs d'ordre industriels.