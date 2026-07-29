Le groupe de services informatiques confirme toutefois ses autres objectifs pour 2026, à savoir un taux de marge opérationnelle d'activité d'au moins 9,5% et un flux net de trésorerie disponible d'environ 5% du chiffre d'affaires.

Au titre du 1er semestre, Sopra Steria dévoile un résultat net part du groupe en progression de +3,0% à 146,3 MEUR, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle d'activité en amélioration à 9,6%, contre 9,2% au 1er semestre 2025.

Son chiffre d'affaires semestriel a augmenté de +4,1% à 2 958,9 MEUR, dont une croissance organique de +3,0%. Hors impact de l'arrêt du programme SFT, la croissance organique s'est établie à +4,9%, avec une accélération au 2e trimestre à +5,3% (+4,4% au 1er trimestre).

Le groupe précise que cette accélération a été portée par le conseil, la défense-sécurité-espace, une amélioration des tendances en Belgique et en Allemagne, ainsi que par une bonne performance des solutions dédiées aux ressources humaines et à l'immobilier.