Sopra Steria remonte son objectif de croissance organique pour 2026

Sur la base de la croissance enregistrée au 1er semestre 2026 et des perspectives pour le 2e semestre, Sopra Steria indique relever son objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires, l'anticipant désormais entre +2,0% et +2,5% (à comparer à une fourchette précédente de +1,0% à +2,0%).

Le groupe de services informatiques confirme toutefois ses autres objectifs pour 2026, à savoir un taux de marge opérationnelle d'activité d'au moins 9,5% et un flux net de trésorerie disponible d'environ 5% du chiffre d'affaires.



Au titre du 1er semestre, Sopra Steria dévoile un résultat net part du groupe en progression de +3,0% à 146,3 MEUR, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle d'activité en amélioration à 9,6%, contre 9,2% au 1er semestre 2025.



Son chiffre d'affaires semestriel a augmenté de +4,1% à 2 958,9 MEUR, dont une croissance organique de +3,0%. Hors impact de l'arrêt du programme SFT, la croissance organique s'est établie à +4,9%, avec une accélération au 2e trimestre à +5,3% (+4,4% au 1er trimestre).



Le groupe précise que cette accélération a été portée par le conseil, la défense-sécurité-espace, une amélioration des tendances en Belgique et en Allemagne, ainsi que par une bonne performance des solutions dédiées aux ressources humaines et à l'immobilier.