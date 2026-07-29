Sopra Steria s'envole après un objectif de croissance relevé
Sopra Steria s'envole de 15% vers 198 EUR et figure ainsi dans le peloton de tête du SBF 120 à Paris, grâce aux résultats solides dévoilés par le groupe de services informatiques, qui lui permettent de relever son objectif de croissance organique pour l'ensemble de 2026.
Au titre du 1er semestre, Sopra Steria a dévoilé un résultat net part du groupe en progression de 3% à 146,3 MEUR, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle d'activité en amélioration de 0,4 point à 9,6%, battant ainsi les consensus, qui étaient de 142 MEUR et 9,3% respectivement, selon Invest Securities.
"Sur une base ajustée, on constate une amélioration de la rentabilité pour tous les pôles d'activité, sauf la France (-0,7 point à 9,5%), qui a été temporairement pénalisée par la hausse de la sous-traitance liée au démarrage de certains grands projets", précise ce dernier.
Le chiffre d'affaires semestriel a augmenté de 4,1% à 2 958,9 MEUR, dont une croissance organique de 3%. Hors impact de l'arrêt du programme SFT, la croissance organique s'est établie à 4,9%, avec une accélération au 2e trimestre à 5,3% (contre 4,4% au 1er trimestre).
Selon le groupe, cette accélération a été portée par le conseil, la défense, la sécurité et l'espace, une amélioration des tendances en Belgique et en Allemagne, ainsi que par une bonne performance des solutions dédiées aux ressources humaines et à l'immobilier.
Sur le seul 2e trimestre 2026, Sopra Steria a réalisé un chiffre d'affaires de 1 496 MEUR, en croissance organique de 2,9%, dépassant largement les anticipations d'Invest Securities, qui étaient de 1 448 MEUR et de 0,1%.
Une publication semestrielle "très bonne" pour Invest Securities
"Même si la saisonnalité du free cash-flow (négatif de 143,6 MEUR) pourrait interpeller, comme l'année dernière, la publication semestrielle est très bonne, avec à la clé un relèvement, a minima, de la guidance de chiffre d'affaires 2026", juge le bureau d'études.
Sur la base des données du 1er semestre 2026 et des perspectives pour le 2e semestre, Sopra Steria anticipe désormais une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 2 et 2,5%, à comparer à une fourchette précédente de 1 à 2%, et alors qu'Invest Securities tablait sur 1%.
Le groupe de services informatiques confirme toutefois ses autres objectifs pour 2026, à savoir un taux de marge opérationnelle d'activité d'au moins 9,5% et un flux net de trésorerie disponible d'environ 5% du chiffre d'affaires.
Sopra Steria Group figure parmi les principales sociétés françaises de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- intégration de solutions et de systèmes (60%) : conception et déploiement de solutions en technologie Internet (portails, sites marchands, Intranets, Extranets, etc.), intégration des solutions ERP, mise en place de solutions applicatives (gestion de la relation client, gestion des RH, etc.). En outre, le groupe propose des solutions de sous-traitance destinées à assurer un support technique auprès des utilisateurs et la maintenance des applications ;
- prestations de gestion des environnements Cloud hybride et de services technologiques (13%) ;
- prestations d'infogérance et exploitation des processus métiers (12%) : supervision, administration et exploitation des infrastructures informatiques, exploitation des fonctions finance, administration, ressources humaines, etc. ;
- prestations de conseil (9%) : prestations de conseil stratégique, de conseil dans la mise en oeuvre de projets de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies, etc. ;
- développement et intégration de solutions métiers (6%) : solutions de gestion des financements, de gestion des ressources humaines, et de gestion immobilière.
Le CA par marché se ventile entre services financiers et assurance (19,9%), secteur public (18,8%), énergie, services publics et transport (17%), aéronautique, spatial, défense et sécurité (13,2%), télécommunications, médias et divertissements (6,1%), distribution (2,7%) et autres (8,2%).
54% du CA est réalisé à l'international.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.