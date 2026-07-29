Sopra Steria s'envole après un objectif de croissance relevé

Sopra Steria s'envole de 15% vers 198 EUR et figure ainsi dans le peloton de tête du SBF 120 à Paris, grâce aux résultats solides dévoilés par le groupe de services informatiques, qui lui permettent de relever son objectif de croissance organique pour l'ensemble de 2026.

Au titre du 1er semestre, Sopra Steria a dévoilé un résultat net part du groupe en progression de 3% à 146,3 MEUR, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle d'activité en amélioration de 0,4 point à 9,6%, battant ainsi les consensus, qui étaient de 142 MEUR et 9,3% respectivement, selon Invest Securities.



"Sur une base ajustée, on constate une amélioration de la rentabilité pour tous les pôles d'activité, sauf la France (-0,7 point à 9,5%), qui a été temporairement pénalisée par la hausse de la sous-traitance liée au démarrage de certains grands projets", précise ce dernier.



Le chiffre d'affaires semestriel a augmenté de 4,1% à 2 958,9 MEUR, dont une croissance organique de 3%. Hors impact de l'arrêt du programme SFT, la croissance organique s'est établie à 4,9%, avec une accélération au 2e trimestre à 5,3% (contre 4,4% au 1er trimestre).



Selon le groupe, cette accélération a été portée par le conseil, la défense, la sécurité et l'espace, une amélioration des tendances en Belgique et en Allemagne, ainsi que par une bonne performance des solutions dédiées aux ressources humaines et à l'immobilier.



Sur le seul 2e trimestre 2026, Sopra Steria a réalisé un chiffre d'affaires de 1 496 MEUR, en croissance organique de 2,9%, dépassant largement les anticipations d'Invest Securities, qui étaient de 1 448 MEUR et de 0,1%.



Une publication semestrielle "très bonne" pour Invest Securities



"Même si la saisonnalité du free cash-flow (négatif de 143,6 MEUR) pourrait interpeller, comme l'année dernière, la publication semestrielle est très bonne, avec à la clé un relèvement, a minima, de la guidance de chiffre d'affaires 2026", juge le bureau d'études.



Sur la base des données du 1er semestre 2026 et des perspectives pour le 2e semestre, Sopra Steria anticipe désormais une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 2 et 2,5%, à comparer à une fourchette précédente de 1 à 2%, et alors qu'Invest Securities tablait sur 1%.



Le groupe de services informatiques confirme toutefois ses autres objectifs pour 2026, à savoir un taux de marge opérationnelle d'activité d'au moins 9,5% et un flux net de trésorerie disponible d'environ 5% du chiffre d'affaires.