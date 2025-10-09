L’application de génération vidéo Sora, lancée fin septembre par OpenAI, a franchi mercredi le cap du million de téléchargements sur iOS en moins de cinq jours, a annoncé Bill Peebles, responsable de la division éponyme. Ce lancement, accessible uniquement sur invitation, surpasse les débuts de ChatGPT et propulse Sora en tête de l’App Store d’Apple. "Notre équipe travaille d’arrache-pied pour suivre le rythme effréné de cette croissance", a déclaré Peebles sur X.

Sora permet de créer gratuitement de courtes vidéos à partir de simples descriptions textuelles. Mais son succès rapide s’accompagne déjà de polémiques. CNBC a identifié plusieurs vidéos générées contenant des personnages appartenant à des franchises comme SpongeBob SquarePants, Rick and Morty ou South Park, soulevant des questions de respect du droit d’auteur. La Motion Picture Association (MPA) a dénoncé une "prolifération" de contenus violant la propriété intellectuelle de ses membres et demandé à OpenAI de réagir sans délai.

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a reconnu la nécessité d’un meilleur encadrement. Il a annoncé le développement d’outils destinés à renforcer le contrôle des ayants droit sur l’utilisation de leurs œuvres. Lors du DevDay organisé lundi, il a toutefois appelé à la patience, soulignant que l’application évoluait rapidement : "Accordez-nous un peu de grâce, le rythme de changement sera rapide", a-t-il déclaré.