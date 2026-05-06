Soulagement sur les marchés, le risque géopolitique reflue

Les principales Bourses européennes sont attendues dans le vert mercredi matin et le pétrole cède du terrain, le risque d'une escalade militaire au Moyen-Orient semblant pour l'heure contenu, même si les tensions dans la région sont loin d'avoir totalement disparu.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner près de 1% à l'ouverture, le DAX à Francfort pas loin de 0,9% et le FTSE 100 à Londres plus de 1,1%. L'indice Euro STOXX 50 est lui aussi attendu en hausse d'environ 1%.



Les intervenants gardent leur regard tourné sur la situation dans le Golfe, où le scénario d'une exacerbation des tensions semble pour le moment écarté après que Donald Trump a décidé de suspendre l'opération d'escorte des bateaux dans le détroit d'Ormuz, évoquant des "progrès considérables" dans les discussions avec l'Iran.



Alors que ce mercredi marque le 68e jour depuis l'offensive américaine contre Téhéran, le président américain a indiqué sur son réseau Truth Social que la suspension du "Projet Liberté", mis en place en début de semaine, visait à parvenir à un accord avec l'Iran afin de mettre fin à la guerre.



"Le "Projet Liberté" sera mis en pause temporairement afin d'évaluer si l'accord peut être finalisé et signé", a écrit le locataire de la Maison Blanche, mettant en évidence "des avancées significatives vers un accord global et définitif avec les représentants iraniens".



Un soupir de soulagement



La réaction des places asiatiques illustre le soulagement des opérateurs. En Chine, l'indice CSI 300, qui regroupe les plus grandes sociétés cotées dans les villes de Shanghai et de Shenzhen, progressait de 1,6%, tandis que le Hang Seng de Hong Kong gagnait près de 0,9%.



Les contrats à terme sur les grands indices de Wall Street préfigurent pour l'instant une progression de 0,2% à 0,7% à l'ouverture.



La crainte d'une exacerbation des tensions au Moyen-Orient avait maintenu en berne le moral des investisseurs ces derniers jours.



La crise iranienne constitue toujours une épée de Damoclès pour les marchés et bon nombre de stratèges redoutent qu'un enlisement finisse par peser sur la croissance mondiale.



"En économie comme en géopolitique, le statu quo prolongé n'est jamais neutre : il peut ronger les marges, retarder les investissements, entretenir la défiance", préviennent les équipes d'Edmond de Rothschild Asset Management.



"Les marchés, eux, ont choisi pour l'instant de l'ignorer, préférant se focaliser sur les gagnants du moment et sur une inflation encore sous contrôle", constate le gestionnaire d'actifs.



"Ils pourraient découvrir plus tard que ce temps long qu'ils traitent comme une variable secondaire était en réalité le coeur du problème", avertit ainsi EdRAM.



La publication, dans le courant de la matinée, des derniers indices PMI européens pourrait d'ailleurs ramener l'économie au centre des préoccupations, alors que le choc pétrolier a nettement aggravé la situation des entreprises du Vieux Continent.



Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé sera également suivie de près à deux jours de la parution du rapport mensuel du Département du Travail.



Sur le plan de la microéconomie, les publications se poursuivent en Europe avec les comptes de BMW, Daimler Truck, Equinor, Infineon ou encore Philips.



Le sentiment de marché reste prudent



Les variations sur les autres marchés témoignent encore d'une grande prudence de de la part des investisseurs, les actifs refuge restant à des niveaux élevés, qu'il s'agisse de l'or ou des obligations souveraines.



L'or, valeur sûre par excellence, grimpe de 2,3% à 4 674,4 dollars l'once.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie d'environ trois points de base, à 4,4160%, après avoir grimpé la veille à un nouveau pic depuis juillet 2025, à plus de 4,45%.



Le pétrole est quant à lui orienté à la baisse avec le reflux des tensions géopolitiques: le Brent cède 2% et revient vers 107,7 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) chute de 2,1% pour retomber non loin du seuil des 100 dollars.