Sous le signe de la détente monétaire
Publié le 27/10/2025 à 10:47 - Modifié le 27/10/2025 à 10:48
|12:47
|L'indice phare de la Bourse de Madrid, bat son record historique
|AW
|12:44
|Le bénéfice net de Bank of Ningbo en hausse de 8,7 % au troisième trimestre
|RE
|12:41
|NITMX, Ant International et Krungthai Bank renforcent la connectivité des paiements entre la Thaïlande et la Chine via PromptPay
|CI
|12:41
|Intco Medical Technology : bénéfice net du troisième trimestre en hausse de 113 % sur un an
|RE
|12:41
|Zhuzhou Smelter Group Co., Ltd. publie ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2025
|CI
|12:40
|Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material Co., Ltd. publie ses résultats pour les neuf premiers mois de 2025
|CI
|12:40
|Fagerhult Group AB publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025
|CI
|12:40
|Sai MicroElectronics : le bénéfice net du troisième trimestre bondit de 2199,1 % sur un an
|RE
|12:40
|Le bénéfice net de China Southern Airlines en hausse de 20,3 % au troisième trimestre
|RE
|12:40
|Shengda Resources Co., Ltd. publie ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2025
|CI
|12:39
|Mercantile Ventures nomme N Umasankar au poste de directeur financier
|RE
|12:50
|Intellia suspend des essais avancés sur un traitement d'édition génétique après un incident hépatique grave
|RE
|12:39
|Résultats financiers de Tinergy Chemical Co., Ltd. pour les neuf premiers mois de 2025
|CI
|12:38
|T.S. Lines Ltd enregistre un chiffre d'affaires de 963,2 millions de dollars sur neuf mois
|RE
|12:37
|Résultats financiers de Kisan Mouldings Limited pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 septembre 2025
|CI
Lenskart vise une valorisation pouvant atteindre 8 milliards de dollars pour son introduction en bourse et ambitionne de devenir « l'Amazon de l'optique »
Fed :" Nous anticipons un vote dissident en faveur d’une baisse plus marquée" (Generali Investments)
Un agenda surchargé
Le président américain s'est envolé vendredi soir pour une tournée en Asie, dont le point d'orgue sera la rencontre avec Xi Jinping, jeudi en Corée du Sud. La semaine sera donc marquée par de nombreux rendez-vous diplomatiques, qui viennent s'ajouter à un agenda déjà bien rempli. Les investisseurs attendent les réunions de la Fed et de la BCE, ainsi que les résultats des grandes tech américaines.
Les marques de luxe redoublent de charme en Chine pour stimuler une reprise timide des dépenses
Le GLP-1 d'Innovent plus efficace que le sémaglutide de Novo dans une étude sur le diabète
Le Dax sous l'emprise de la géopolitique, de la saison des résultats et des banques centrales
Paris : à l'équilibre, suspendu aux annonces monétaires et aux résultats des géants de la tech
CAC 40 : résultats d'entreprises et banques centrales vont se disputer la vedette
Les prix du pétrole reculent après l'annonce d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine
