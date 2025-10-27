Un agenda surchargé

Le président américain s'est envolé vendredi soir pour une tournée en Asie, dont le point d'orgue sera la rencontre avec Xi Jinping, jeudi en Corée du Sud. La semaine sera donc marquée par de nombreux rendez-vous diplomatiques, qui viennent s'ajouter à un agenda déjà bien rempli. Les investisseurs attendent les réunions de la Fed et de la BCE, ainsi que les résultats des grandes tech américaines.