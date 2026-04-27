Southwest Airlines rejoint le programme d'échange de données d'IATA
La compagnie américaine intègre une initiative stratégique visant à renforcer le contrôle et la qualité des données de planification au sein de l'industrie aérienne.
Publié le 27/04/2026 à 12:51
Ces données sont essentielles pour des fonctions clés telles que la planification des réseaux, la coordination des créneaux aéroportuaires et les accords inter-compagnies. La couverture dépasse déjà 70% des sièges-kilomètres offerts (ASK, Available Seat Kilometers) en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, avec un objectif de 90% à l'échelle mondiale d'ici fin 2026.
Le modèle repose sur un principe de réciprocité, où les compagnies partagent leurs données pour accéder à des informations enrichies, incluant horaires de vols, types d'appareils, configurations cabine et capacités cargo.
Selon Frederic Leger, vice-président senior Produits et Services de l'IATA, "l'adhésion de Southwest renforce la valeur de la base de données et envoie un signal fort au secteur".