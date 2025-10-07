Face aux crises et aux tensions géopolitiques, l'Europe réagit. Défense, énergie, numérique : le continent veut reprendre la main. Pour Oddo BHF, cette quête de souveraineté devient un axe majeur d'investissement, porté par des champions cotés et des étoiles montantes à fort potentiel.

Pandémie de Covid, guerre en Ukraine, interrogations autour du lien transatlantique… "Il y a clairement un réveil au sujet de besoin de souveraineté européenne", a martelé Thomas Zlowodzki, responsable de la stratégie actions chez Oddo BHF, à l'occasion d’un déjeuner de presse organisé vendredi 3 octobre au siège de la banque.

Selon lui, la souveraineté européenne est en effet devenue un impératif économique et sécuritaire, dont les implications sont profondes pour les investisseurs. "L’Europe a pris conscience qu’elle devait assumer davantage sa défense, sécuriser ses approvisionnements et bâtir des champions dans les secteurs critiques."

Un plan de financement européen doublé

La banque rapporte que la question de la souveraineté de l’UE n’a pas échappé aux élus communautaires, comme en témoigne le plan de financement pluriannuel 2028-2034, qui a été porté à 2000 milliards d'euros, soit le double du précédent, et qui se concentre sur l’énergie, le numérique, la recherche et la défense. "Même si l'Union européenne est un animal qui avance à pas lents de par sa taille, on a quand même des inflexions assez positives", note Thomas Zlowodzki.

Les Etats membres, à commencer par l’Allemagne et la France, multiplient les dispositifs nationaux, qu’il s’agisse du plan France 2030 ou du fonds spécial allemand de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée.

Cinq piliers pour investir dans la souveraineté

Dans ce contexte, le secteur financier devrait jouer un rôle croissant, avec l’émergence de fonds thématiques et la mobilisation de capitaux privés autour de projets stratégiques. A ce titre, Oddo BHF a décliné la thématique de la souveraineté en cinq piliers :

Militaire,

Numérique,

Energie et matières premières,

Infrastructures industrielles,

Santé et alimentation.

Au total, la banque a recensé 127 valeurs cotées s’inscrivant dans la thématique de la souveraineté avec notamment "7 magnifiques", présentées comme "leaders incontestés de la souveraineté", et d’autre part, "20 étoiles montantes", entreprises plus petites mais à fort potentiel de croissance.

Les "7 magnifiques" : les champions de la souveraineté

Les "7 magnifiques" constituent le cœur du portefeuille souveraineté d’Oddo BHF. On y retrouve Rheinmetall, géant allemand de la défense, Thales, pilier français des systèmes de sécurité et des satellites, et ASML, acteur incontournable des semi-conducteurs et unique fournisseur mondial de certaines technologies de lithographie.

A leurs côtés figurent Schneider Electric, spécialiste de l’efficacité énergétique et de l’automatisation industrielle, Siemens Energy, engagé dans la transition énergétique et la production d’électricité verte, SAP, poids lourd européen des logiciels de gestion et de l’intelligence artificielle appliquée aux entreprises. Plus étonnant, Lonza, société suisse positionnée sur la bioproduction pharmaceutique.

Ces sociétés ont en commun une masse critique, une expertise technologique reconnue et une forte contribution aux indices européens. D’après les données d’Oddo BHF, elles devraient afficher en moyenne une croissance annuelle de 24% de leur bénéfice par action entre 2024 et 2027. Depuis février 2024, le panier constitué autour de ces sept valeurs a déjà progressé de 57%, preuve de l’intérêt croissant des investisseurs pour ce thème, souligne la banque.

Les "étoiles montantes" : les futurs piliers

A côté de ces champions établis, Oddo BHF met en avant vingt valeurs plus petites, présentées comme des "étoiles montantes", capables de devenir demain des piliers de la souveraineté. Leur croissance attendue des bénéfices atteint 44% par an sur la période 2024-2027, un rythme encore plus soutenu, mais porté par un profil plus risqué.

Pour Oddo BHF, la souveraineté européenne s’impose ainsi comme le nouveau fil rouge de l’investissement, à la croisée de la sécurité, de la technologie et de la transition énergétique.