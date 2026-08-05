La clôture de mardi marque un tournant pour SpaceX, qui a publié pour la première fois depuis son introduction à Wall Street ses résultats du deuxième trimestre de son exercice fiscal. Malgré une forte progression de plusieurs de ses activités, le titre a reculé de 8% en séance. En cause : plusieurs facteurs de pression qui continuent d'alimenter les inquiétudes des investisseurs.
Actuellement autour de 115 dollars, l'action SpaceX a connu de fortes turbulences depuis son sommet à 225,64 dollars. Le titre évolue désormais une vingtaine de dollars sous son prix d'introduction, après une première publication qui n'a pas totalement rassuré le marché. Le groupe a notamment fait état de dépenses d'investissement particulièrement élevées pour financer des projets d'envergure, comme Starship et Terafab. A cela s'ajoute la fin de la période de blocage des actions, prévue jeudi, qui pourrait entraîner une vague de ventes de la part des salariés souhaitant concrétiser les gains réalisés depuis l'introduction en Bourse.
Il est toutefois difficile de qualifier cette première publication d'échec. SpaceX a dépassé les attentes des analystes, comme le souligne Bank of America : "Les résultats du deuxième trimestre ont dépassé les attentes, tant sur le chiffre d'affaires que sur la rentabilité." Cette performance repose principalement sur la dynamique de deux activités : Starlink et l'intelligence artificielle, à travers sa branche xAI.
JP Morgan met d'ailleurs en avant le poids croissant de l'intelligence artificielle dans les résultats du groupe. La banque estime notamment que "les investissements dans les capacités de calcul sont amortis en environ un an, probablement beaucoup plus vite que dans le reste de l'industrie". Une analyse partagée par Citi, qui qualifie les résultats de "uniformément positifs".
Selon JP Morgan, SpaceX s'oriente de plus en plus vers l'intelligence artificielle, au point que "l'histoire de la monétisation est désormais celle de l'IA et de la puissance de calcul". Les analystes précisent que "SpaceX exploite son savoir-faire en ingénierie des fusées et des satellites pour construire des centres de données plus rapidement que le reste du secteur".
Cette lecture rejoint celle de Citi, dont les analystes estiment que "le principal moteur de la surprise aujourd'hui sur l'IA sera probablement aussi le principal moteur des futures surprises", confirmant ainsi le rôle grandissant de cette activité dans les perspectives de croissance du groupe.
Space Exploration Technologies Corp. conçoit, fabrique, lance et exploite des produits et services reposant sur des technologies, notamment des fusées et des engins spatiaux. Les segments de la société comprennent l'espace, la connectivité et l'intelligence artificielle (IA). Son segment Espace conçoit, fabrique et lance des fusées réutilisables afin de permettre l'accès à l'espace. Son segment Connectivité exploite un réseau de données et de communications à large bande alimenté par environ 9 600 satellites Starlink à large bande et mobiles en orbite terrestre basse, fournissant une connectivité aux particuliers, aux entreprises et aux clients gouvernementaux dans plus de 164 pays, territoires et autres marchés. Dans son segment IA, elle exploite une plateforme d’IA verticalement intégrée comprenant son modèle de recherche de la vérité Grok, des solutions d’IA pour les particuliers et les entreprises, X (sa plateforme d’information, de divertissement et de liberté d’expression en temps réel) et une infrastructure informatique d’IA.
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Investisseur
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.