SpaceX fait ses débuts en Bourse dans une IPO historique

L'introduction en Bourse de SpaceX monopolise l'attention des marchés ce vendredi. Avec une valorisation proche de 1 800 milliards de dollars, l'entreprise signe la plus importante IPO de l'histoire. Malgré les interrogations liées à la complexité de son modèle, l'enthousiasme des investisseurs reste intact, le titre gagnant déjà plus de 20% par rapport à son prix d'introduction.

La séance de ce vendredi est marquée par l'arrivée très attendue de SpaceX sur les marchés financiers. Le géant de l'aérospatial, désormais valorisé entre 1 750 et 1 800 milliards de dollars, réalise une introduction en Bourse record qui intervient dans un contexte de regain d'activité sur le marché des IPO. Ces derniers mois, plusieurs entreprises comme Cerebras Systems, Figma ou encore Firefly Aerospace ont également fait leur entrée sur les marchés. Cette opération est suivie de près par les investisseurs alors que d'autres poids lourds technologiques, à l'image d'OpenAI et d'Anthropic, ont déjà déposé un dossier confidentiel auprès de la SEC.



Introduite à 135 dollars par action, l'action SpaceX s'échange déjà à plus de 160 dollars, soit une progression de plus de 20%, témoignant de l'appétit des investisseurs pour le dossier.



Une entreprise aux multiples visages



Si cette introduction fait autant parler d'elle, c'est autant en raison de son ampleur que de la difficulté à analyser une structure devenue particulièrement complexe. Historiquement, SpaceX repose sur son activité spatiale, portée notamment par les lanceurs réutilisables Falcon 9 et le programme Starship, dont l'ambition est d'ouvrir la voie à l'exploration habitée de Mars.



À cette première activité s'ajoute Starlink, devenue la plus importante infrastructure mondiale de satellites en orbite basse. Le service révolutionne progressivement le secteur des télécommunications grâce à une couverture Internet à l'échelle planétaire.



Mais l'équation a profondément changé avec la récente fusion de SpaceX et xAI. Cette nouvelle division regroupe les modèles d'intelligence artificielle Grok, les centres de données Colossus ainsi que le réseau social X, anciennement Twitter. Elle occupe également une place centrale dans le projet Terafab, qui vise à construire la plus grande usine de semi-conducteurs au monde avec un objectif de production pouvant atteindre un million de wafers par mois. Le projet englobe aussi la conception et la fabrication de puces destinées aux centres de données, aux véhicules Tesla et aux infrastructures spatiales de SpaceX.



Cette organisation réunit ainsi trois activités dont les profils sont radicalement différents en matière de maturité, de risques et de perspectives de croissance. Cette diversité apparaît clairement dans le dossier transmis aux investisseurs. SpaceX y estime le marché total adressable de son activité spatiale à 370 milliards de dollars, celui de la connectivité à 1 600 milliards de dollars et celui de l'intelligence artificielle à 26 500 milliards de dollars. Au total, le groupe évalue donc son marché potentiel à près de 28 500 milliards de dollars, un montant proche du produit intérieur brut annuel des États-Unis.



Un équilibre économique encore fragile



L'intérêt des investisseurs pour SpaceX s'explique notamment par sa position dominante dans l'industrie spatiale. L'entreprise est aujourd'hui à l'origine d'environ 80% des mises en orbite réalisées dans le monde.



Cependant, l'analyse financière du groupe reste complexe. Près de 90% du marché potentiel présenté par l'entreprise provient désormais de la branche xAI, qui n'existait pourtant pas au sein du groupe il y a encore six mois. Cette activité a enregistré une perte nette de 4,3 milliards de dollars au premier trimestre 2026.



Dans le même temps, l'activité spatiale continue d'absorber d'importants investissements en recherche et développement. Ces dépenses profitent indirectement à Starlink, qui bénéficie des capacités de lancements internes du groupe pour accélérer son déploiement tout en maîtrisant ses coûts.



Starlink apparaît aujourd'hui comme la division la plus solide financièrement. La constellation de satellites a généré un chiffre d'affaires de 11,4 milliards de dollars en 2025 et constitue actuellement la seule activité rentable du groupe. Avec une croissance du nombre d'abonnés de 105% sur un an et une marge opérationnelle proche de 30%, elle représente un actif stratégique majeur. Plusieurs analystes, notamment chez Morningstar, considèrent ainsi Starlink comme "le principal moteur de génération de trésorerie et la principale source de financement interne pour les autres projets ambitieux que la société mène à moyen terme".



Une opération déjà largement plébiscitée



À travers cette introduction, SpaceX espère lever 75 milliards de dollars afin de financer ses futurs investissements dans l'intelligence artificielle. L'objectif semble déjà largement sécurisé puisque la demande des investisseurs aurait dépassé les 150 milliards de dollars avant même le début de la cotation.



Au fond, l'introduction de SpaceX illustre parfaitement le prisme actuel du marché sur la technologie : les investisseurs ne valorisent plus seulement des activités rentables, mais des écosystèmes capables de dominer plusieurs industries à la fois. Entre conquête spatiale, connectivité mondiale et intelligence artificielle, le groupe vend avant tout une promesse de croissance sans précédent. Reste désormais à savoir si cette ambition hors norme saura se traduire en résultats à la hauteur d'une valorisation déjà stratosphérique.