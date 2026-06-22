SpaceX lance officiellement son émission obligataire inaugurale
SpaceX a annoncé lundi son intention de placer auprès d'investisseurs institutionnels sa première émission d'obligations senior, sans toutefois préciser le montant qu'il espère lever dans le cadre de l'opération.
Dans un formulaire déposé auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, le spécialiste du lancement spatial commercial et de la connectivité par satellite indique qu'il compte utiliser le produit de cette émission inaugurale pour le refinancement d'un crédit relais existant et ses besoins généraux.
Cette opération, dont le montant devrait s'établir à 20 milliards de dollars selon les professionnels de marché, intervient tout juste dix jours après le succès de l'introduction en Bourse du groupe texan, qui lui a permis de lever quelque 75 milliards de dollars.
Plus de 100 milliards de dollars de cash
En date du vendredi 19 juin, sa situation de trésorerie et ses équivalents de trésorerie atteignaient près de 100,8 milliards de dollars, selon l'avis transmis à la SEC.
L'action a débuté sa cotation en repli de près de 7%.
Depuis sa première cotation, le vendredi 12 juin, le titre SpaceX a grimpé de 37%. Avec une valorisation de plus de 2 400 milliards de dollars, la société est rapidement devenue la sixième plus importante capitalisation boursière mondiale, derrière Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft et Amazon.
Space Exploration Technologies Corp. conçoit, fabrique, lance et exploite des produits et services reposant sur des technologies, notamment des fusées et des engins spatiaux. Les segments de la société comprennent l'espace, la connectivité et l'intelligence artificielle (IA). Son segment Espace conçoit, fabrique et lance des fusées réutilisables afin de permettre l'accès à l'espace. Son segment Connectivité exploite un réseau de données et de communications à large bande alimenté par environ 9 600 satellites Starlink à large bande et mobiles en orbite terrestre basse, fournissant une connectivité aux particuliers, aux entreprises et aux clients gouvernementaux dans plus de 164 pays, territoires et autres marchés. Dans son segment IA, elle exploite une plateforme d’IA verticalement intégrée comprenant son modèle de recherche de la vérité Grok, des solutions d’IA pour les particuliers et les entreprises, X (sa plateforme d’information, de divertissement et de liberté d’expression en temps réel) et une infrastructure informatique d’IA.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.