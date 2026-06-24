Les amateurs d'introductions en bourse et du flamboyant - sinon polémique - Elon Musk ont intérêt à avoir le coeur bien accroché.

Depuis le début de la semaine, la chute du cours du titre de SpaceX effaçait presque 100 milliards de dollars de capitalisation boursière. À toujours plus de 2 000 milliards de dollars, cette dernière reste à tous les égards hyper spéculative une fois mise en rapport avec une activité qui générait en 2025 moins de 19 milliards de revenus et brûlait 13 milliards de cash.

SpaceX, bien sûr, mise sur le fantasme et la prospective davantage que sur ses fondamentaux. De ses trois segments d'exploitation - spatial, connectivité avec Starlink, et IA - seul le second est profitable ; il faut dire qu'en l'état il représente aussi entre la moitié et les deux tiers du chiffre d'affaires consolidé.

Mais il faudra entretenir la légende pour justifier les colossaux montants de capital que s'apprête à lever SpaceX sur les marchés de crédit après son IPO bien ficelée : le groupe annonçait hier une première émission obligataire de 25 milliards de dollars - massivement sursouscrite - avec la volonté de décupler ce montant d'ici la fin de la décennie.

Il est remarquable que cette première émission ait été réalisée avec une prime de risque tout à fait insignifiante sur le taux à dix ans. C'est dire la confiance aveugle que les investisseurs continuent de placer en Elon Musk, devenu lors de l'IPO de SpaceX le premier trillionnaire de l'histoire.

Force est de constater que cette confiance aveugle, depuis longtemps sujet de critiques acerbes de certains observateurs, perdure envers et contre tout. En témoigne la valorisation de Tesla, toujours supérieure à mille milliards de dollars alors que le constructeur perd des parts de marché partout, que ses marges reculent, et que son chiffre d'affaires accuse une baisse pour la première fois de son histoire.