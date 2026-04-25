Les valorisations exceptionnelles atteintes par SpaceX, OpenAI et Anthropic vont désormais devoir se confronter aux marchés publics, plus transparents et moins patients.

Les derniers tours de table font état d’une valorisation de 1 750 milliards de dollars pour SpaceX, 1 000 milliards pour OpenAI et 380 milliards pour Anthropic. A elles seules, ces trois entreprises représenteraient donc plus de 3 000 milliards de dollars de capitalisation potentielle, dans un marché actions américain qui pèse plus de 69 000 milliards de dollars, selon Reuters.

Aucune de ces trois entreprises n’est aujourd’hui rentable, et aucune n’est vraiment en passe de le devenir.

Les comptes consolidés 2025 de SpaceX, qui intègrent xAI, font état d’un chiffre d’affaires de 18,7 milliards de dollars, pour des dépenses de CapEx supérieures à 20 milliards et des pertes proches de 5 milliards.

Pour OpenAI et Anthropic, les données sont plus opaques, mais le constat est similaire. Malgré une croissance rapide des revenus, aucune des deux entreprises ne gagne encore d’argent. Toutes deux vont continuer à dépenser massivement pour entraîner leurs modèles, renforcer leurs infrastructures et défendre leur avance technologique.

Leur trajectoire pourrait toutefois diverger. Anthropic reste davantage concentré sur des usages entreprises à forte valeur ajoutée. Ce positionnement pourrait lui permettre de convertir plus vite sa croissance en bénéfices. OpenAI supporte le coût d’une adoption grand public à très grande échelle. D’abord avec des produits coûteux à développer comme l’image et la vidéo mais aussi une offre client abordable. En effet, dans quelques années, il est fort probable que l’on soit nostalgique du coût actuel des abonnements IA que nous utilisons.

Des précédents récents

Traditionnellement, les entreprises entrent en Bourse après avoir démontré leur capacité à générer des bénéfices réguliers. Mais depuis plusieurs années, les marchés se sont habitués à accueillir des startups encore déficitaires, souvent présentées comme des acteurs de rupture ou des leaders de leur catégorie.

Dans ces cas-là, ce sont les perspectives de long terme qui justifient la valorisation. Le marché paie la promesse d’une domination future et d’un modèle économique appelé à devenir très rentable une fois la phase d’investissement passée.

Cette vague d’IPO pourrait donc susciter un engouement considérable, surtout chez les investisseurs particuliers. Il n’est pas difficile d’imaginer un rallye initial porté par la rareté de ces titres, la notoriété des entreprises et la puissance de leur récit.

Mais le plus dur viendra ensuite pour les actionnaires. Si les investisseurs entrent sur ces dossiers à des niveaux de valorisation très élevés, ils devront ensuite tenir pendant les phases de doutes. En effet, il sera intéressant de voir à quel point les marchés pourront supporter l’incertitude avec des trimestres qui s'enchaînent et se ressemblent, entre croissance à deux chiffres et pertes opérationnelles.

Voici quelques exemples de parcours boursiers d’entreprises introduites avec des valorisations élevées ces dernières années.

Uber Technologies : rentable depuis 2023 - PER 2027 : 17,4x

Rivian Automotive : pas rentable

Airbnb : rentable depuis 2022 - PER 2027 : 25,1x

Snowflake : pas rentable

Lemonade : pas rentable

DoorDash : rentable depuis 2024 - PER 2027 : 41,4x

Ces exemples ont plusieurs points communs. En début de parcours, le marché paie un récit. Ensuite, il attend une trajectoire crédible vers le profit et enfin, il sanctionne ou récompense l'exécution.

Le couple valorisation ambitieuse et pertes nettes repose donc sur un pari de long terme. Pour un investisseur, tenir jusqu’à la rentabilité suppose une conviction solide. Il faut être capable de traverser les périodes de doute et les changements de sentiment du marché pour ne pas vendre à mauvais compte.

Des entreprises encore très gourmandes en capital

Dans le cas de SpaceX, les projets à venir laissent peu de place à une normalisation rapide des dépenses. Entre l’ambition d’Elon Musk de coloniser la Lune et Mars, les centres de données dans l’espace et la volonté de mieux maîtriser son approvisionnement en puces, il faut s’attendre à des investissements d’infrastructure considérables.

OpenAI et Anthropic se trouvent à un stade plus précoce dans leur préparation boursière. Elles n’ont pas encore déposé de formulaire S-1, la première étape vers la transparence financière. C’est précisément grâce à des extraits de ce document, révélés par Reuters, que l’on en sait davantage sur les finances de SpaceX, sa situation commerciale et les risques associés à son développement.

Même les ‘hyperscalers’ rentables sont secoués quand le marché doute du rendement des dépenses liées à l’intelligence artificielle. Tout en gardant en tête que SpaceX, Anthropic et OpenAI sont des entreprises centrales dans ce qui est le narratif le plus porteur de l’histoire boursière récente, ces titres figureraient sans doute parmi les plus exposés si ces inquiétudes réapparaissent.

Ne pas se précipiter vers les profits et mener sa stratégie avec vision est certainement la bonne voie pour constituer une position dominante. La route est longue et truffée de risques mais aussi d’opportunités pour les investisseurs particuliers qui souhaitent s’exposer à ces entreprises. Il faut simplement retenir que pour en sortir gagnant, il faudra nécessairement une thèse d’investissement solide qui permet de se construire une vraie tolérance à l’incertitude.