Pendant que les indices boursiers célèbrent Apple, Nvidia ou Microsoft, une autre ligue de titans se joue… loin de Wall Street. Dans l’ombre des marchés publics, des géants comme SpaceX, OpenAI, Tether, ByteDance ou Revolut valent déjà des centaines de milliards de dollars sans être cotés en Bourse.

Quelques géants en dehors des sentiers boursiers

Fin 2025, plusieurs entreprises technologiques atteignent des valorisations astronomiques sans être cotées en Bourse. En tête figure, SpaceX, la société spatiale d’Elon Musk, dont la valorisation a récemment atteint 800 milliards et dont les spéculations d’introduction en Bourse s’intensifient. Ce montant fait de SpeceX l’entreprise privée la plus valorisée au monde. Elle dépasse ainsi OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT, valorisée 500 Mrds USD après une vente d’actions fin 2025. Au même niveau, on retrouve aussi Tether, le géant derrière le stablecoin USDT, valorisé aussi autour des 500 Mrds USD.



Juste derrière, ByteDance – le propriétaire de TikTok – est estimé à plus de 330 Mrds USD fin 2025, profitant d’une forte croissance de ses revenus. L’engouement mondial pour l’intelligence artificielle a propulsé également la start-up Anthropic (concurrente d’OpenAI) à 350 Mrds USD de valorisation après un tour de table massif. La fintech Revolut, basée à Londres, a vu sa valorisation privée bondir à 75 milliards fin 2025 – bien plus que de nombreuses banques cotées – après une nouvelle vente d’actions à des investisseurs. Ces “licornes” géantes, qui valent chacune des dizaines voire des centaines de milliards, restent donc hors des marchés boursiers pour le moment.

Pourquoi rester hors des marchés publics ?

Plusieurs facteurs expliquent pourquoi ces entreprises à la valorisation record n’ont pas (encore) franchi le pas de la Bourse. D’abord, l’abondance de capital privé disponible ces dernières années leur offre la possibilité de se financer sans appel aux marchés publics. Des fonds géants (capital-risque, fonds souverains, grands investisseurs institutionnels) injectent volontiers des milliards dans l’IA, le spatial ou la fintech, convaincus du potentiel de ces secteurs. “L’afflux de capitaux sur les marchés privés ces dernières années a donné aux entreprises la flexibilité de rester privées plus longtemps – parfois indéfiniment” note Morgan Stanley.

En clair, plutôt que de subir les aléas boursiers, ces entreprises préfèrent rester maîtres du calendrier. Elon Musk, par exemple, a par le passé déclaré qu’il n’introduirait SpaceX en Bourse qu’une fois les revenus de Starlink suffisamment prévisibles et stables. Selon le Wall Street Journal et The Information, le géant américain envisagerait une introduction en Bourse fin 2026.

De même, le contexte politique ou réglementaire peut freiner une entrée en Bourse : ByteDance a fait face à des pressions des autorités américaines qui exigaient la cession des activités américaines de TikTok, ce qui rendait toute IPO hasardeuse tant que ce litige n’était pas tranché.

Autre motif majeur : Maintenir le contrôle. Rester non coté permet aux fondateurs et dirigeants de ces entreprises de ne pas diluer leur pouvoir de décision. Sans comptes à rendre à une multitude d’actionnaires publics, ils peuvent poursuivre leur vision long-termiste. Ils évitent la pression des résultats trimestriels et les obligations de transparence financière qu’impose le statut de société cotée. Par exemple, OpenAI – organisée en société à but lucratif plafonné – peut investir massivement dans la recherche d’IA sans craindre la réaction immédiate d’actionnaires cherchant des profits courts-termistes.

De même, ByteDance ou SpaceX peuvent décider d’orienter leurs investissements (dans des projets audacieux comme la colonisation de Mars pour SpaceX, ou dans des puces IA maison pour ByteDance) sans le niveau de scrutin public qu’entraînerait une cotation. La confidentialité sur les données financières stratégiques (marges, dépenses de R&D, etc.) est aussi un avantage : ces entreprises n’ont pas à tout révéler publiquement, ce qui les protège face à la concurrence.

Avantages du statut privé

Au-delà des raisons conjoncturelles, ces géants tirent des avantages structurels à rester privés. Primo, ils bénéficient de financements privés colossaux leur évitant les contraintes d’une IPO. OpenAI en est l’exemple frappant : en 2023-2025, la startup d’IA a levé des fonds inédits, notamment via une vente d’actions de 6,6 Mrds USD à des investisseurs comme SoftBank et d’autres, propulsant sa valorisation à 500 milliards. Anthropic a également mobilisé 13 Mrds USD lors d’un tour de table mené par Google, Amazon et d’autres, doublant sa valorisation en quelques mois.

Jamais il n’a été aussi facile pour des sociétés non cotées de lever de telles sommes – signe que le private equity et les grands fonds voient en elles des paris tout aussi stratégiques que n’importe quelle valeur boursière.

Secundo, rester privé leur permet d’éviter la volatilité boursière et les risques d’une IPO ratée. L’histoire récente offre des contre-exemples éloquents : WeWork, autrefois valorisée 47 milliards en privé, a failli s’introduire en 2019 avant que la révélation de ses pertes et de sa gouvernance chaotique ne fasse fuir les investisseurs. Résultat, son introduction via une fusion avec un SPAC en 2021 s’est soldée par une quasi-faillite en 2023 – son action ne valant plus que quelques cents, et la valorisation s’étant effondrée à moins de 300 millions. Les licornes géantes de 2025 entendent bien éviter un tel sort en ne se précipitant pas sur le parquet tant que leur modèle n’est pas mûr.

Un avantage crucial du statut non coté réside aussi dans la flexibilité accordée aux employés et actionnaires historiques. Pour attirer et retenir les talents, ces entreprises distribuent des stock-options ou actions à leurs équipes – lesquelles n’auront de valeur concrète que lors d’une liquidité (IPO ou rachat). Conscientes de cet enjeu, beaucoup organisent des ventes d’actions internes contrôlées, offrant des “soupapes de liquidité” sans passer par la Bourse. Revolut, par exemple, a permis à ses salariés de vendre des parts à cinq reprises déjà, créant de véritables fortunes pour les premiers employés.

ByteDance a instauré des programmes de rachat semestriels de ses propres actions pour permettre à ses équipes de monétiser une partie de leurs titres. La plupart du temps, ces rachats sont financés par des investisseurs tiers : SpaceX et OpenAI font appel à des fonds externes pour racheter des parts aux employés. ByteDance, fort de sa rentabilité, fait figure d’exception en puisant dans sa propre trésorerie pour ces rachats – signe de marges confortables et d’une indépendance financière rare.

Cette stratégie présente un double bénéfice : elle maintient les employés motivés (ils voient la valeur de leur travail se concrétiser en richesse) tout en évitant la pression d’un flottant boursier. En restant privés plus longtemps, 84% des employés considèrent que leur participation au capital est un moteur efficace de motivation, à condition d’avoir à terme une fenêtre de liquidité organisée. Ainsi, les géants non cotés combinent le meilleur des deux mondes : une liberté stratégique totale et des mécanismes internes pour faire profiter leurs actionnaires et salariés de la croissance..

Inconvénients et risques d’une longue attente

Toutefois, demeurer indéfiniment hors des marchés publics n’est pas sans contreparties ni risques. D’abord, ces valorisations stratosphériques sont établies dans des échanges privés relativement opaques et peu liquides. L’absence de prix fixé par un marché ouvert comporte le danger d’une surévaluation persistante : ce n’est qu’à l’épreuve de la Bourse que la valeur réelle serait confirmée ou infirmée. WeWork a illustré ce décalage brutal entre la valorisation privée fantasmée et la réalité du marché.

Même pour les champions actuels, un retournement de conjoncture pourrait réduire l’enthousiasme des investisseurs privés et rogner leurs valorisations avant toute IPO. De plus, retarder l’introduction ne repousse pas indéfiniment l’examen public : lorsque SpaceX ou OpenAI se décideront à entrer en Bourse, elles feront face à la même exigence de rentabilité et de transparence que n’importe quelle société cotée. Or, plus l’IPO est tardive, plus la taille atteinte est grande – et plus la marche à franchir pour convaincre le grand public sera haute. Shein, par exemple, vise un profit net de 2 Mrds USD en 2025 pour rassurer le marché avant son éventuelle IPO, après avoir dû réviser à la baisse ses ambitions de valorisation. Chaque trimestre qui passe sans cotation augmente l’ardoise des premiers investisseurs qui attendent leur retour sur investissement : la pression pour une sortie finit par se faire sentir, notamment pour les fonds de capital-risque dont le cycle de vie est limité.

Enfin, rester privé implique de gérer un actionnariat restreint mais exigeant. Les négociations en coulisses avec les investisseurs majeurs peuvent s’intensifier si les résultats déçoivent ou si des divergences stratégiques émergent – tensions qui seraient autrement arbitrées par le marché boursier une fois la société cotée. Le cas récent d’OpenAI l’a démontré : malgré une croissance fulgurante, la gouvernance d’une entreprise non cotée peut être ébranlée du jour au lendemain (éviction et retour express de son dirigeant fin 2025) sous la pression des actionnaires privés et partenaires technologiques. Cette gouvernance interne complexe, conjuguée à l’absence de visibilité publique, peut inquiéter partenaires commerciaux et régulateurs. Par contraste, une cotation en Bourse impose des règles de gouvernance plus strictes et rassure par la diffusion d’informations financières régulières.

Vers une introduction en Bourse ?

La question n’est donc pas si, mais quand ces titans privés finiront par entrer en Bourse. Nombre d’analystes anticipent que la majorité de ces entreprises devront tôt ou tard s’y résoudre, ne serait-ce que pour continuer à grandir. SpaceX a déjà laissé entendre une possible IPO en 2026, englobant l’activité Starlink, pour capitaliser sur sa domination du secteur spatial. Revolut pourrait chercher une cotation une fois sa licence bancaire britannique obtenue, afin de gagner la confiance du grand public et des régulateurs. Shein, après avoir navigué les turbulences commerciales, finira sans doute par se lancer à la Bourse de Hong Kong ou New York pour financer son expansion mondiale. OpenAI et Anthropic, dont les technologies bouleversent l’économie, pourraient rester privées tant que les géants du numérique (Microsoft, Google, Amazon) les soutiennent en coulisses – mais une IPO leur offrirait une monnaie d’échange (actions) pour d’éventuelles acquisitions et une crédibilité accrue auprès des entreprises clientes.

En attendant, ces géants invisibles de la Bourse continuent de peser lourd sur l’économie mondiale sans être présents dans les indices boursiers. Leurs choix stratégiques – rester privé ou s’ouvrir au public – auront des conséquences majeures. Pour l’écosystème financier, voir ces leaders rester hors marché interroge sur une possible captation de la création de valeur par quelques initiés : les gains colossaux se réalisent aujourd’hui dans le domaine privé, privant les épargnants ordinaires de la possibilité d’investir dans les entreprises les plus dynamiques. À l’inverse, leur éventuelle arrivée en Bourse pourrait apporter un vent de fraîcheur et d’optimisme sur des marchés parfois en mal de nouvelles locomotives. Quoi qu’il en soit, la frontière entre privé et public n’a jamais été aussi floue – et le restera tant que dureront les conditions exceptionnelles qui permettent à ces titans de prospérer loin des projecteurs de Wall Street. Le défi sera de trouver le bon timing : préserver autant que possible la maîtrise et la vision de long terme qui ont fait leur succès, tout en offrant un jour une porte de sortie honorable à ceux qui ont cru en eux dès le départ.