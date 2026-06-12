Tops Banca Monte dei Paschi di Siena +19,8 % : la banque siennoise profite de l'annonce d'une offre publique d'échange lancée par Intesa Sanpaolo, qui cherche à consolider son leadership bancaire en Italie. La Compagnia di San Paolo, actionnaire de référence d'Intesa, a apporté son soutien à l'opération, renforçant la crédibilité de la démarche aux yeux du marché. Puuilo +20,4 %: le distributeur à prix réduits finlandais progresse après avoir publié des résultats solides. Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 augmente de plus de 13% sur un an et la marge brute s’améliore grâce au développement des marques propres. Les perspectives annuelles, maintenues entre 425 et 455 MEUR de ventes nettes, rassurent le marché sur la trajectoire de croissance du groupe. Tate & Lyle +14,98 %: le fabricant britannique d’ingrédients alimentaires grimpe après avoir accepté l’offre de rachat de son concurrent américain Ingredion. L’opération valorise le groupe à 2,7 MdsGBP, avec un prix de 595 pence par action. Le rapprochement donnerait naissance à un poids lourd mondial des ingrédients alimentaires. Hugo Boss +10,46 % : le groupe de prêt-à-porter allemand bondit après l'annonce d'une offre publique d'achat lancée par Frasers Group, dont le prix a toutefois été jugé “opportuniste et peu attractif” par l'analyste Mwb. Le titre a dépassé le prix proposé, signalant que le marché anticipe une révision à la hausse de l'offre. Flops Exail Technologies -23,67 % : le spécialiste français des systèmes de navigation et robotique décroche après la révélation d'un désaccord de valorisation avec son partenaire financier ICG dans le cadre du refinancement du groupe : Exail estime le coût de sortie à environ 710 MEUR, tandis qu'ICG retient une valorisation portant la facture à près de 1,1 MdEUR. Halma PLC -16,42 % : le conglomérat britannique de technologies de sécurité plonge malgré des résultats jugés solides, après la publication de prévisions de croissance annuelle en ralentissement qui déçoivent le marché. SAP SE -13,14 %: le géant allemand des progiciels d'entreprise pâtit d'une révision à la baisse des prévisions de marges par Goldman Sachs, qui anticipe des coûts matériels plus élevés au second semestre. Il subit aussi la contagion sectorielle provoquée par les résultats d'Oracle: le rival américain a dévoilé un plan d'investissements dans l’IA très supérieur aux attentes pour 2027, ravivant les craintes sur la rentabilité de l'ensemble du secteur des logiciels. Soitec -6,34 % : le spécialiste français des substrats semi-conducteurs dévisse après la dégradation de Jefferies, qui abaisse son opinion à sous-performance en jugeant qu'aucune accélération des revenus en photonique ne surviendra avant l'exercice 2030 et en anticipant un excès de stocks RF-SOI jusqu'en 2028. Tops US Kla Corporation +31,94 % : le spécialiste américain du contrôle de procédés pour semi-conducteurs profite d'une vague de relèvements d'objectifs. Porté par un cycle haussier lié à l'intelligence artificielle, le titre est salué par Cantor Fitzgerald (visant 2 500 dollars, "surpondérer"), Barclays (2 250 dollars, "surpondérer") et UBS (2 180 dollars). Autre catalyseur fort : la division par dix de l'action, effective ce 12 juin, renforce l'attrait de la valeur. Applied Materials +25,22 % : le fabricant américain d'équipements pour semi-conducteurs grimpe après l'inauguration de son nouveau site à Singapour. Cet investissement de 500 millions de dollars vise à répondre au boom de l'IA. Cette extension capacitaire s'inscrit dans un climat boursier porteur, soutenu par l'apaisement des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.



Flops US Super micro -26,85 % : le fabricant de serveurs haute densité souffre du repli de la tech et des semi-conducteurs, pénalisés en milieu de semaine par le regain de tensions géopolitiques entre Washington et Téhéran. En parallèle, le groupe a fixé le prix de son augmentation de capital, qui pourrait atteindre 7 milliards de dollars, une opération qui dilue mécaniquement les actionnaires existants. Adobe -18,86 % : l'éditeur de logiciels créatifs cède du terrain, malgré un trimestre supérieur aux attentes et des objectifs annuels de chiffre d'affaires relevés (entre 26,5 et 26,6 milliards de dollars). Les investisseurs sanctionnent le départ du directeur financier, un signal de gouvernance jugé peu rassurant. Oracle Corporation -13,83 % : le géant des logiciels professionnels trébuche. Ses résultats trimestriels s'accompagnent de prévisions d'investissements plus lourdes que prévu, UBS y voyant la cause majeure de cette correction. Un contrat fédéral de 395,8 millions de dollars décroché cette semaine n'a pas suffi à rassurer les investisseurs.