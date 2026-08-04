SpaceX signe des débuts boursiers solides grâce à Starlink et à l'intelligence artificielle

Pour ses premiers résultats en tant que société cotée, SpaceX enregistre une forte croissance de son chiffre d'affaires, portée par Starlink et ses activités liées à l'intelligence artificielle. Les investisseurs restent toutefois attentifs aux lourds investissements du groupe, à l'expiration de la période de blocage post-IPO et aux perspectives de rentabilité de ses nouveaux projets.

SpaceX a publié un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 92% sur un an, grâce aux développements de Starlink et de la croissance de ses activités d'intelligence artificielle. Malgré ces résultats, l'action recule de près de 5% dans les échanges prolongés. Le titre pourrait également subir une pression supplémentaire avec la fin de la période de blocage des actionnaires historiques.



Starlink demeure le principal moteur financier de SpaceX, porté par l'expansion de son réseau mondial d'internet par satellite auprès des particuliers, des entreprises, des secteurs aérien et maritime ainsi que des administrations. Cette croissance s'accompagne toutefois d'un recul du revenu moyen par utilisateur, conséquence d'une stratégie d'expansion internationale fondée sur des offres plus compétitives. Les investisseurs surveillent désormais la capacité du groupe à améliorer la rentabilité de ce réseau tout en poursuivant son développement.



Les activités d'intelligence artificielle, qui regroupent notamment xAI, Grok, le réseau social X et une infrastructure de centres de données en forte expansion (Colossus), représentent désormais le principal poste d'investissement de SpaceX. Cette division génère déjà des revenus grâce à des contrats conclus avec Anthropic, Alphabet et Reflection AI, mais ses pertes d'exploitation continuent de se creuser. Le groupe estime que des investissements importants resteront nécessaires avant d'atteindre une rentabilité durable.



Du côté de son activité spatiale, le développement de Starship reste un élément clé de la stratégie de long terme de SpaceX, avec l'objectif de déployer des satellites Starlink de nouvelle génération et des infrastructures de calcul orbital dédiées à l'IA (le projet Terafab). Le groupe a également annoncé un partenariat avec Nvidia pour intégrer ses puces dans les satellites Starmind AI1. Les marchés suivront enfin les déclarations d'Elon Musk sur une éventuelle fusion avec Tesla, une hypothèse qu'il a refusé d'écarter malgré le démenti apporté aux récentes informations de presse.