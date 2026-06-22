SpaceX signe un contrat de 6,3 milliards de dollars avec Reflection AI
SpaceX a conclu un important accord de fourniture de puissance de calcul avec Reflection AI, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle open source. Selon les termes du contrat, Reflection bénéficiera d'un accès aux infrastructures Colossus et aux puces Nvidia GB300, parmi les plus avancées du marché. L'entreprise versera 150 millions de dollars par mois à partir du 1er juillet 2026 et jusqu'en 2029. Si l'accord est exécuté dans son intégralité, les paiements cumulés atteindront environ 6,3 milliards de dollars, même si une clause permet aux deux parties d'y mettre fin avec un préavis de 90 jours après les trois premiers mois.
Cet accord illustre la stratégie de SpaceX visant à monétiser ses capacités de calcul développées initialement pour les projets d'intelligence artificielle d'Elon Musk. Le complexe Colossus est désormais proposé à des clients extérieurs, aux côtés d'accords déjà conclus avec Anthropic, Google et Cursor. Reflection entend utiliser ces ressources pour accélérer le développement de modèles d'IA ouverts, dans un contexte où les débats sur la dépendance aux systèmes propriétaires prennent de l'ampleur. La société, valorisée à 25 milliards de dollars, collabore déjà avec plusieurs organismes gouvernementaux américains, notamment dans les domaines de l'énergie et de la défense.
Pour SpaceX, ce contrat confirme l'importance croissante des infrastructures de calcul dans l'économie de l'intelligence artificielle. L'accès aux puces les plus performantes de Nvidia constitue aujourd'hui l'un des principaux facteurs limitants pour les développeurs de modèles avancés. En ouvrant ses centres de données à des clients tiers, le groupe cherche à diversifier ses revenus au-delà de ses activités spatiales et de Starlink, tout en renforçant sa position parmi les acteurs majeurs des infrastructures d'IA et du calcul à grande échelle.
Space Exploration Technologies Corp. conçoit, fabrique, lance et exploite des produits et services reposant sur des technologies, notamment des fusées et des engins spatiaux. Les segments de la société comprennent l'espace, la connectivité et l'intelligence artificielle (IA). Son segment Espace conçoit, fabrique et lance des fusées réutilisables afin de permettre l'accès à l'espace. Son segment Connectivité exploite un réseau de données et de communications à large bande alimenté par environ 9 600 satellites Starlink à large bande et mobiles en orbite terrestre basse, fournissant une connectivité aux particuliers, aux entreprises et aux clients gouvernementaux dans plus de 164 pays, territoires et autres marchés. Dans son segment IA, elle exploite une plateforme d’IA verticalement intégrée comprenant son modèle de recherche de la vérité Grok, des solutions d’IA pour les particuliers et les entreprises, X (sa plateforme d’information, de divertissement et de liberté d’expression en temps réel) et une infrastructure informatique d’IA.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.