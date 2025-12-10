(Zonebourse avec Reuters) SpaceX, la société spatiale fondée par Elon Musk, prévoit de lever plus de 25 milliards de dollars lors d'une introduction en Bourse prévue pour 2026, selon une source proche du dossier. Cette opération pourrait propulser la valorisation de l'entreprise au-delà des 1 000 milliards de dollars, en faisant l'une des plus importantes introductions en Bourse jamais réalisées dans le monde.

La décision d’entrer en Bourse serait motivée par l’essor spectaculaire de l’activité Starlink, le service d’accès à internet par satellite de SpaceX, notamment grâce à ses projets de connexion directe aux téléphones portables et aux avancées de son programme Starship, destiné aux missions lunaires et martiennes.

Des discussions avec des banques auraient déjà été entamées en vue d’un lancement de l’offre publique autour de juin ou juillet 2026, a précisé la source, qui a requis l’anonymat en raison de la confidentialité des informations. SpaceX n’a pas immédiatement réagi à une demande de commentaire.

Cette annonce intervient alors que le marché des introductions en Bourse connaît un regain d’activité en 2025, après trois années de ralentissement. Les dirigeants de Wall Street anticipent une poursuite de cette dynamique en 2026, portée par une série de grandes entreprises prêtes à solliciter les investisseurs.

Une cotation très attendue

"SpaceX représente l’une des opportunités les plus enthousiasmantes du marché mondial des IPO, et figure sur la liste de rêve de nombreux investisseurs depuis des années", a déclaré Samuel Kerr, responsable des marchés de capitaux chez Mergermarket. Il souligne que le secteur spatial incarne une véritable industrie de croissance, à l’intersection des enjeux de défense, de la prolifération des satellites et des infrastructures technologiques comme les centres de données en orbite.

De nombreuses startups ont jusqu’à présent préféré rester privées tout en levant des fonds sur les marchés non cotés. Une cotation d’un acteur de l’envergure de SpaceX pourrait inciter d’autres à franchir le pas. L’entreprise est actuellement la deuxième startup privée la plus valorisée au monde après OpenAI, selon les données de Crunchbase. OpenAI et son concurrent Anthropic envisageraient eux aussi une introduction en Bourse en 2026.

"Si toutes ces opérations se concrétisent, le marché américain des IPO pourrait connaître une véritable renaissance, dont les prémices sont déjà visibles cette année", a ajouté Kerr.

L’annonce de cette possible IPO intervient quelques jours après un article de presse évoquant une vente secondaire d’actions valorisant SpaceX à 800 milliards de dollars, une information que Musk a toutefois qualifiée d’inexacte.

À ce jour, la seule IPO à avoir dépassé une valorisation de 1 000 milliards de dollars est celle du géant pétrolier saoudien Aramco, introduit en décembre 2019 avec une capitalisation estimée à 1 700 milliards de dollars.

SpaceX prévoit d’utiliser les fonds levés pour développer des centres de données spatiaux, notamment pour l’achat des puces nécessaires à leur fonctionnement, selon Bloomberg News, qui a révélé en premier les contours de l’opération envisagée.

Course spatiale

Dans un contexte de retour en force des investissements privés dans l’espace, plusieurs milliardaires et entreprises rivalisent sur ce nouveau terrain de conquête. Outre SpaceX, Blue Origin de Jeff Bezos injecte également d’importants capitaux dans les fusées, satellites et projets lunaires. La NASA, qui s’appuie de plus en plus sur des partenariats commerciaux, et la hausse des budgets de défense contribuent à faire de l’industrie spatiale un enjeu stratégique, technologique et économique de premier ordre.

Pour autant, certains analystes s’interrogent sur la capacité d’Elon Musk à diriger simultanément plusieurs entreprises cotées dépassant chacune les 1 000 milliards de dollars.

"SpaceX pourrait bien être l'une des actions les plus clivantes à rejoindre les marchés depuis des années", estime Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell. "Si SpaceX se lance en Bourse, les pressions vont croître pour que Musk choisisse entre Tesla et SpaceX. Il est difficile d’imaginer qu’un seul individu puisse gérer deux entreprises de cette envergure à la fois."