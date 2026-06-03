SpaceX vise une valorisation record de 1 750 milliards de dollars pour son entrée en Bourse

Selon des sources de CNBC, SpaceX prévoit de fixer le prix de son introduction en Bourse à 135 dollars par action, ce qui valoriserait l'entreprise d'Elon Musk à environ 1 750 milliards de dollars. Le groupe entend vendre près de 555,6 millions d'actions, pour une opération estimée à environ 75 milliards de dollars. Cette méthode de fixation à prix unique, sans fourchette indicative préalable, constitue une approche inhabituelle pour une introduction de cette ampleur. La cotation au Nasdaq est prévue le 12 juin sous le symbole "SPCX".

À ce niveau de valorisation, SpaceX deviendrait la septième plus importante société cotée américaine, devant Tesla. L'opération dépasserait largement le record détenu jusqu'à présent par Alibaba et constituerait la plus grande introduction en Bourse jamais réalisée aux États-Unis. Cette valorisation s'appuie notamment sur la finalisation de plusieurs opérations stratégiques récentes et sur les perspectives de croissance du groupe dans les activités spatiales et l'intelligence artificielle via xAI.



L'introduction intervient alors que plusieurs autres leaders de l'IA, dont Anthropic et OpenAI, préparent également leur arrivée sur les marchés financiers. Les documents déposés par SpaceX ont révélé plusieurs milliards de dollars de pertes cumulées ainsi que l'importance de la participation conservée par Elon Musk. Par ailleurs, les spéculations autour d'un éventuel rapprochement avec Tesla se multiplient, plusieurs sources indiquant que l'hypothèse d'une fusion est régulièrement évoquée au sein des deux entreprises.