À ce niveau de valorisation, SpaceX deviendrait la septième plus importante société cotée américaine, devant Tesla. L'opération dépasserait largement le record détenu jusqu'à présent par Alibaba et constituerait la plus grande introduction en Bourse jamais réalisée aux États-Unis. Cette valorisation s'appuie notamment sur la finalisation de plusieurs opérations stratégiques récentes et sur les perspectives de croissance du groupe dans les activités spatiales et l'intelligence artificielle via xAI.

L'introduction intervient alors que plusieurs autres leaders de l'IA, dont Anthropic et OpenAI, préparent également leur arrivée sur les marchés financiers. Les documents déposés par SpaceX ont révélé plusieurs milliards de dollars de pertes cumulées ainsi que l'importance de la participation conservée par Elon Musk. Par ailleurs, les spéculations autour d'un éventuel rapprochement avec Tesla se multiplient, plusieurs sources indiquant que l'hypothèse d'une fusion est régulièrement évoquée au sein des deux entreprises.