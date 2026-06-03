SpaceX vise une valorisation record de 1 750 milliards de dollars pour son entrée en Bourse
Selon des sources de CNBC, SpaceX prévoit de fixer le prix de son introduction en Bourse à 135 dollars par action, ce qui valoriserait l'entreprise d'Elon Musk à environ 1 750 milliards de dollars. Le groupe entend vendre près de 555,6 millions d'actions, pour une opération estimée à environ 75 milliards de dollars. Cette méthode de fixation à prix unique, sans fourchette indicative préalable, constitue une approche inhabituelle pour une introduction de cette ampleur. La cotation au Nasdaq est prévue le 12 juin sous le symbole "SPCX".
À ce niveau de valorisation, SpaceX deviendrait la septième plus importante société cotée américaine, devant Tesla. L'opération dépasserait largement le record détenu jusqu'à présent par Alibaba et constituerait la plus grande introduction en Bourse jamais réalisée aux États-Unis. Cette valorisation s'appuie notamment sur la finalisation de plusieurs opérations stratégiques récentes et sur les perspectives de croissance du groupe dans les activités spatiales et l'intelligence artificielle via xAI.
L'introduction intervient alors que plusieurs autres leaders de l'IA, dont Anthropic et OpenAI, préparent également leur arrivée sur les marchés financiers. Les documents déposés par SpaceX ont révélé plusieurs milliards de dollars de pertes cumulées ainsi que l'importance de la participation conservée par Elon Musk. Par ailleurs, les spéculations autour d'un éventuel rapprochement avec Tesla se multiplient, plusieurs sources indiquant que l'hypothèse d'une fusion est régulièrement évoquée au sein des deux entreprises.
Tesla, Inc. est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de véhicules électriques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules automobiles (69,4%) ;
- vente de systèmes de production et de stockage d'énergie (13,5%) ;
- prestations de services (13,2%) : notamment prestations de maintenance et de réparation. Par ailleurs, le groupe développe une activité de vente de composants de groupes motopropulseurs pour véhicules électriques ;
- crédit automobile (2,1%) ;
- location de véhicules (1,8%).
A fin 2025, le groupe dispose de 8 sites de production implantés aux Etats-Unis (5), en Chine (2) et en Allemagne.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,2%), Chine (22,1%) et autres (27,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.