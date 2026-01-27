Nouvelle année réussie ID Logistics, depuis longtemps un favori de Zonebourse, dont nous soulignons la valorisation attractive il y a deux ans et demi dans ces mêmes colonnes.

Voir à ce sujet ID Logistics Group : Valorisation attractive, publié en septembre 2023. Après un excellent cru 2024, le champion français de la logistique contractuelle assure une expansion de 14,2% de son chiffre d'affaires en 2025, avec des taux de croissance à deux chiffres tout à fait remarquables sur toutes les géographies - mais tout particulièrement en Amérique du Nord.

Ce nouveau bond en avant est d'autant plus épatant qu'il n'a pas été tiré par des acquisitions - en la matière, la dernière transaction significative fut le rachat du polonais Spedimex en 2023 - et qu'il a été exécuté dans un secteur de la logistique qui tire la langue, notamment en Amérique du Nord.

Voici donc qui conforte la pertinence du positionnement stratégique et de l'offre intégrée proposée par ID à ses clients, ainsi bien sûr que le talent de ses équipes et la qualité de sa gestion - sur laquelle nous n'avons pas tari d'éloges dans le passé, notamment dans ID Logistics Group : À l'épreuve du temps et ID Logistics aligne les partitions sans fausse note.

Si le détail des comptes de l'exercice annuel qui vient de s’achever n’est pas encore connu, Zonebourse estime que le résultat d'exploitation avant amortissements, ou EBITDA, devait osciller autour de 600 millions d'euros, auquel il faudra sans doute retrancher au moins 120 millions d’euros d’investissements et 80 millions d’euros de charges d'intérêts.

On obtiendra ainsi un cash flow libre avant taxes proche de 400 millions d'euros, soit exactement un dixième de la valeur d'entreprise actuelle de 4 milliards d'euros.

On soulignera au passage l'extraordinaire rentabilité de l'activité d'ID, qui en milieu d'année n'avait que 600 millions d'euros de capitaux propres, de même que la présence d'un important - mais gérable - levier financier, avec une dette nette de 1,3 milliard d'euros qui représente un multiple de deux fois l'EBITDA.

Le groupe reste valorisé par les investisseurs sur les multiples comparables depuis cinq ans - multiples moyens qui, historiquement, n'ont pas rendu justice à son impressionnant parcours de croissance. ID Logistics a en effet quadruplé son chiffre d'affaires et décuplé son profit d'exploitation avant amortissements sur la dernière décennie, ce qui est à tous les égards hors-normes.

Cette réussite a découlé d'un savant mélange de croissance organique et externe, sans dilution pour les actionnaires, et en faisant un usage parfois agressif mais toujours raisonné de l'endettement. Les nouvelles prouesses du groupe cette année offrent donc une occasion supplémentaire de saluer la gestion d'Eric Hemar, l'excellent fondateur et dirigeant d'ID Logistique.

M. Hemar et ses équipes ont transformé ID d'une PME à un acteur mondial de la logistique coté en bourse. L'intéressé détient toujours la moitié du capital, avec derrière lui un actionnariat qui demeure très fragmenté.