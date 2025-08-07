Alors que Wall Street a ouvert dans un élan haussier, l'actualité et les publications ont fait basculer les marchés.

Les indices américains ont évolué en ordre dispersé ce jeudi. Après une ouverture dans le vert, le Dow Jones et le S&P 500 terminent en baisse de respectivement -0,51% et -0,08%, tandis que le Nasdaq 100, porté par un regain de spéculation, clôture à +0,32%.

Le président américain a enfin présenté les grandes lignes des tarifs douaniers visant le secteur des semi-conducteurs : 100% de droits de douane, mais avec une exemption pour les entreprises produisant sur le sol américain. Une précision qui a changé la perception du marché sur le potentiel du secteur et sur cette menace qui pesait depuis plusieurs mois.

La Maison Blanche a également communiqué ses prévisions de recettes liées à cette nouvelle mouture de la politique commerciale. Après 30 milliards de dollars collectés en juillet, l’exécutif anticipe désormais 50 milliards de dollars par mois grâce à ces mesures.

Autre actualité politique, l’accrochage entre Donald Trump et le PDG d’Intel, Lip-Bu Tan. Le président affirme que ce dernier aurait investi récemment dans des fabricants de puces chinois, une situation jugée “hautement conflictuelle” avec son poste actuel, et réclame sa démission immédiate. L’action Intel recule de -3,14% dans la foulée.

Côté valeurs, les variations marquantes de la séance incluent : Fortinet (-22,03%) qui déçoit avec ses perspectives pour le troisième trimestre, Eli Lilly (-14,14%) sanctionné après les résultats jugés insuffisants d’une étude sur son traitement anti-obésité oral orforglipron, et Celsius (+17,27%) qui signe une forte croissance à tous les niveaux. Duolingo progresse de +13,75%, porté par l’intégration croissante de l’IA dans ses services.

En après-séance, Pinterest décroche d’environ -10%. Malgré une forte hausse de ses ventes grâce à l’IA, ses bénéfices par action restent sous les attentes. À l’inverse, Instacart (Maplebear) gagne près de +9% après avoir dépassé les prévisions de bénéfices et publié des perspectives optimistes. La société annonce également que Chris Rogers, son directeur commercial, prendra la direction générale de la plateforme de livraison d’épicerie d’ici la fin du mois.