Spie : acquisition de Voets & Donkers aux Pays-Bas

Spie annonce l'acquisition de Voets & Donkers Koeltechniek B.V. et VND Technical Services B.V.



Spie renforce ainsi son expertise dans les domaines des installations de refroidissement industriel, des systèmes de traitement de l'air, des pompes à chaleur, de l'automatisation industrielle et de l'ingénierie des équipements de procédés.



Voets & Donkers emploie 69 collaborateurs répartis sur deux sites, à Schijndel et Drachten. Spécialiste du développement, de la production et de l'installation de systèmes de refroidissement et de traitement de l'air, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros en 2024.



Sa clientèle couvre plusieurs secteurs: transformation laitière et agroalimentaire, horticulture, industrie pharmaceutique, logistique et équipements de haute technologie.



' Cette acquisition nous permet également d'accroître notre visibilité dans les domaines du froid, de la congélation, des pompes à chaleur industrielles et du CVC ', a déclaré Joti Hakkert, directeur de la division Industry Services de Spie.