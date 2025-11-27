SPIE Building Solutions, filiale de SPIE, a réalisé la rénovation technique du Jin Social Club à Paris, un immeuble de bureaux de 26 000 m². Ce projet vise à en faire un modèle de transition énergétique, avec la conservation de nombreux équipements techniques existants et l'intégration de technologies intelligentes.
SPIE a géré l'ensemble des installations techniques : électricité, chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage et plomberie. Le bâtiment sera équipé d'un système de gestion technique centralisé (GTB) pour optimiser l'énergie, la maintenance et le confort des occupants.
Les travaux, commencés en janvier 2025, se termineront au premier semestre 2026.
SPIE SA est spécialisé dans les prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, des systèmes de communication ainsi que des services spécialisés liés à l'énergie. Le groupe assure la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (35%), Allemagne (32,1%), Pays-Bas (16,5%) et autres (16,4%).
