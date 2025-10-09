SPIE choisi pour déployer des bornes électriques dans les Pyrénées-Atlantiques

SPIE annonce que sa filiale SPIE CityNetworks a été sélectionnée, en partenariat avec l'investisseur FLASH, par le Syndicat Territoire d'Énergie Pyrénées-Atlantiques pour déployer le réseau public de recharge Oscéa 64. Le projet prévoit l'installation de 658 points de charge dans 138 communes, portant à plus de 900 le nombre total de bornes disponibles, incluant les 250 existantes du réseau MobiVE.



SPIE assurera la conception, l'installation, la mise en service et la maintenance du réseau, financé sans investissement public grâce à son partenaire FLASH.



Les bornes offriront des puissances de 22 à 300 kW pour répondre aux différents usages. Les premières mises en service sont prévues dès janvier 2026, avec une première phase de déploiement achevée d'ici 2028.



Marie-Pierre Maccario, directrice du projet, souligne que cette opération 'contribue à la décarbonation de la mobilité tout en renforçant le rayonnement économique du département'.