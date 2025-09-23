SPIE décroche un contrat de cryogénie avec EDF pour le parc nucléaire

SPIE annonce que sa filiale SPIE Nucléaire a signé avec EDF un contrat national pour déployer ses services d'obturation temporaire par cryogénie sur l'ensemble du parc nucléaire français. Cette technique, dite 'bouchon de glace', permet de créer un point d'isolement temporaire sans vidanger les circuits, réduisant ainsi les arrêts et les effluents produits.



Depuis mars 2025, SPIE Nucléaire intervient sur les circuits des réacteurs à eau pressurisée de 900, 1300 et 1450 MW. Cette expertise contribue à la fiabilité et à la continuité des opérations de maintenance.



Le système développé combine thermographie et contrôle acoustique pour surveiller en temps réel la tenue du bouchon de glace, renforçant sécurité et efficacité.