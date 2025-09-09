Spie déploie un système pour sécuriser le métro lyonnais

Spie indique que sa filiale Spie CityNetworks déploie actuellement pour SYTRAL Mobilités, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, un système de communication sol/bord de dernière génération sur la ligne A du métro lyonnais.



Lancés fin 2023 les travaux d'installation permettront la transmission en temps réel des flux vidéo entre les rames, les quais et les postes de contrôle, renforçant la sécurité des voyageurs qui empruntent cette ligne majeure avec près de 260 000 voyages/jour.



SPIE CityNetworks, mandataire du groupement constitué avec Roiret Transport, assure l'intégration et le déploiement de cette solution qui équipe l'ensemble de la ligne A (26 rames au total), incluant les tunnels et l'atelier commun aux lignes A et B.