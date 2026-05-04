SPIE finalise sa réorganisation managériale

Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications a dévoilé la nouvelle composition de son comité exécutif, à la suite des évolutions de gouvernance annoncées en mars 2026.

La nomination de Markus Holzke au poste de directeur général du groupe, annoncée le 6 mars, est devenue effective à l'issue de l'assemblé générale annuelle des actionnaires tenue le 30 avril.



Dans ce cadre, Rainer Hollang a été nommé directeur général de SPIE Germany Switzerland Austria, où il succède à Markus Holzke.