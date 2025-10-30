SPIE France obtient le label Engagé RSE au niveau exemplaire

SPIE France annonce avoir atteint le plus haut niveau du label Engagé RSE de l'AFNOR, confirmant la maturité et la solidité de sa stratégie de responsabilité sociétale. Cette distinction salue une gouvernance mobilisée, la diffusion des bonnes pratiques RSE et la cohérence entre engagements et actions.



L'entreprise place la RSE au coeur de son modèle avec la stratégie 'La preuve par SPIE', articulée autour de six ambitions pour accroître la part de ses activités durables et renforcer ses pratiques responsables.



L'AFNOR a également reconnu les résultats concrets de SPIE en matière de réduction de ses émissions carbone et de formation via la SPIE Climate Academy. Selon Ingrid Jouve, directrice RSE, cette labellisation 'reconnaît l'impact concret de nos actions'.



Arnaud Tirmarche, directeur général, ajoute que la RSE constitue le socle commun de tous les plans stratégiques.