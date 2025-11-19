Spie gagne un contrat majeur dans l'éolien offshore

Spie Global Services Energy annonce que son entité spécialisée dans les installations haute tension pour l'énergie éolienne, Spie Wind Connect, a été retenue par DEME Offshore NL pour un contrat majeur sur le plus grand parc éolien offshore au monde.



Dans ce cadre, elle réalisera les opérations de raccordement et de test des câbles inter-réseaux de 66 kV sur les 87 éoliennes restantes, contribuant ainsi à la phase finale de construction du parc éolien Dogger Bank, au large des côtes anglaises en mer du Nord.



Prévu pour être achevé en 2026, ce parc éolien offshore sera le plus grand au monde, avec une capacité totale de 3,6 GW. Il sera équipé des éoliennes offshore Haliade-X de GE, les plus puissantes actuellement en service.



Une fois pleinement opérationnel, Dogger Bank sera capable de fournir de l'électricité renouvelable à six millions de foyers britanniques, ce qui constituera une avancée majeure vers les objectifs de neutralité carbone du Royaume-Uni.