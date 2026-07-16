SPIE ICS nomme Pierre Gaio au poste de directeur des activités Grand-Atlantique

SPIE ICS annonce la nomination de Pierre Gaio au poste de directeur des activités Grand-Atlantique. A ce titre, il rejoint le comité de direction de SPIE ICS, piloté par Delphine Ferrier, directrice générale.



Pierre Gaio va prendre en charge le développement des activités de SPIE ICS sur le périmètre Grand Atlantique, qui couvre le Grand-Ouest de la France, de Toulouse à Rennes, en passant par Bordeaux et Nantes. Il a pour objectif de renforcer la présence de la filiale auprès des entreprises privées et des organisations publiques du territoire.



Avec près de 1 000 collaborateurs répartis dans 11 agences, la direction des activités Grand Atlantique de SPIE ICS accompagne ses clients dans leur transformation numérique.



SPIE ICS déploie un large spectre d'expertises : digital workplace, infrastructures et cloud, applications, services de décarbonation, cybersécurité et data & intelligence artificielle.



Avant de rejoindre SPIE ICS en 2007, il était analyste financier chez Hewlett-Packard puis chez Airbus.



Au sein de SPIE ICS, il a occupé différentes fonctions, notamment gestionnaire de compte sur les secteurs aéronautique et spatial.



Nommé directeur de département Aéronautique en 2018, il prend en 2022 la tête du département Aéronautique & Défense, et devient en parallèle référent RSE de SPIE ICS.



"Mon ambition est de continuer à faire grandir nos activités en nous appuyant sur la proximité avec nos clients et sur l'engagement de nos équipes, qui constituent de solides atouts pour répondre aux défis de la transformation numérique ", a déclaré Pierre Gaio.