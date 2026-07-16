SPIE ICS annonce la nomination de Pierre Gaio au poste de directeur des activités Grand-Atlantique. A ce titre, il rejoint le comité de direction de SPIE ICS, piloté par Delphine Ferrier, directrice générale.
Pierre Gaio va prendre en charge le développement des activités de SPIE ICS sur le périmètre Grand Atlantique, qui couvre le Grand-Ouest de la France, de Toulouse à Rennes, en passant par Bordeaux et Nantes. Il a pour objectif de renforcer la présence de la filiale auprès des entreprises privées et des organisations publiques du territoire.
Avec près de 1 000 collaborateurs répartis dans 11 agences, la direction des activités Grand Atlantique de SPIE ICS accompagne ses clients dans leur transformation numérique.
SPIE ICS déploie un large spectre d'expertises : digital workplace, infrastructures et cloud, applications, services de décarbonation, cybersécurité et data & intelligence artificielle.
Avant de rejoindre SPIE ICS en 2007, il était analyste financier chez Hewlett-Packard puis chez Airbus.
Au sein de SPIE ICS, il a occupé différentes fonctions, notamment gestionnaire de compte sur les secteurs aéronautique et spatial.
Nommé directeur de département Aéronautique en 2018, il prend en 2022 la tête du département Aéronautique & Défense, et devient en parallèle référent RSE de SPIE ICS.
"Mon ambition est de continuer à faire grandir nos activités en nous appuyant sur la proximité avec nos clients et sur l'engagement de nos équipes, qui constituent de solides atouts pour répondre aux défis de la transformation numérique ", a déclaré Pierre Gaio.
SPIE SA est spécialisé dans les prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, des systèmes de communication ainsi que des services spécialisés liés à l'énergie. Le groupe assure la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (32,3%), Allemagne (34,5%), Pays-Bas (16,7%) et autres (16,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.