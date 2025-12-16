Spie intervient sur la rénovation du Haut-Koenigsbourg

Spie indique que sa filiale Spie Building Solutions intervient sur l'ensemble des équipements techniques électriques des nouveaux espaces du Bastion de l'Étoile, élément architectural emblématique de la forteresse du château du Haut-Koenigsbourg, en Alsace.



La rénovation actuelle du château, accompagnée de la création d'une extension, consiste en la création de nouveaux espaces commerciaux qui seront livrés en 2027 : un restaurant, une cuisine, des salles de séminaires, des bureaux et des sanitaires extérieurs.



Sélectionnées à l'issue d'un appel d'offres fin 2024, les équipes de Spie interviendront sur l'installation des réseaux en courant fort et courants faibles, ainsi que sur la mise en place d'un système de sécurité et de communication au sein du bâtiment.



Les travaux, commencés début 2025, se poursuivront jusqu'en 2027. Le château du Haut-Koenigsbourg restera ouvert durant toute la période de travaux. Haut lieu du tourisme en Alsace, il accueille près de 600 000 visiteurs chaque année.