Leader des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, le groupe SPIE se pose en acteur clé de la transition écologique en participant à la décarbonation et l'électrification de l'industrie, la mobilité bas carbone, l'efficacité énergétique et la smart city. Depuis son retour en Bourse il y a dix ans, cette société centenaire a remarquablement délivré ses plans successifs, avec une accélération du retour sur investissement boursier depuis 2022, date d'annonce du plan 2022-2025. L'annonce du plan 2025-2028 a séduit les investisseurs, de telle sorte que le titre se paie maintenant 12x son résultat opérationnel. Entretien avec Jérôme Vanhove, en poste à la Spie depuis 18 ans, en charge des finances depuis 2022.

Jérôme Vanhove, comment le groupe SPIE crée-t-il de la valeur ? Le modèle est-il appelé à évoluer ?

" Les facteurs de création de valeur chez Spie sont les mêmes depuis des années et devraient perdurer. Il combine une croissance organique sur des marchés portés par la digitalisation, l’électrification, la transition énergétique, et une croissance externe via un bolt-on régulier et maîtrisé sur un marché encore atomisé. Deuxième pilier de notre création de valeur, la culture de la performance financière, partagée par tous nos collaborateurs. Cela se traduit non seulement par des marges parmi les meilleurs acteurs européens du secteur, mais aussi par une gestion rigoureuse du cash qui facilite l’autofinancement de la croissance interne comme externe. Ces ingrédients devraient entretenir notre modèle de création de valeur pérenne dans le temps. "

Source : Spie

Plus concrêtement, quelles sont les perspectives de croissance de SPIE dans les années à venir ?

" Lors de notre journée investisseurs de mars 2025, nous avons annoncé viser d’ici 2028 une croissance annuelle de 7 à 9% dont 3 à 4% en organique, conformément à nos marchés cible. Cela s’entend sans croissance externe transformante, ce que nous n’écartons pas totalement. En effet, notre structure financière de plus en plus saine nous le permettrait, sans compromettre le maintien d’un taux de distribution du dividende de 40%. Rappelons que notre ratio de conversion en cash-flow des opérations rapporté à l’EBITA est attendu autour de 100%, ce qui doit nous permettre de générer plus de 2 milliards d’euros de free-cash-flow cumulé entre 2025 et 2028."

Avec 7 opérations de croissance externe par an en moyenne depuis le retour de la société à la Bourse de Paris en 2015, le goodwill cumulé au bilan dépasse les 4 milliards d’euros, soit deux fois plus que les fonds propres du groupe. Quelle est sa solidité ? Vous arrive-t-il de vous tromper de cible ou de prix ?

" L’importance du goodwill n’est pas étonnante : le secteur est peu capitalistique et nous rachetons des sociétés en bonne santé. Nous valorisons les flux futurs attendus par les cibles, et le goodwill non affecté est testé chaque année avec nos auditeurs. Il en ressort d’ailleurs une valeur actuelle deux fois supérieure à sa valeur comptable. Concernant notre rigueur en matière d’acquisition, nous partons du principe qu’aucune cible n’est incontournable, ce qui nous évite de payer n’importe quel prix. Ainsi, alors que notre groupe est valorisé 12x l’EBIT en Bourse, les transactions que nous réalisons font ressortir des multiples allant de 6 à 9x pré-synergies, en fonction de la qualité du portefeuille client, du positionnement, et de la qualité des performances passées. Sur 160 opérations réalisées ces 15 dernières années, les ratés ont été rares. Par ailleurs, en tant que groupe industriel d’envergure internationale, nous apportons beaucoup de valeur aux cibles, notamment en termes de synergies commerciales. Sans compter la discipline financière qui participe généralement à une amélioration de la marge opérationnelle de l’ordre de 2 points assortie à une optimisation du BFR. Tout cela est possible car nos filiales sont gérées par des dirigeants responsables de leur propre compte de résultat, avec incentive en conséquence. "

Quelles sont vos ambitions en Allemagne, premier contributeur du Groupe ? Le plan de relance aurait-il rapidement un impact sur votre rythme de croissance ?

" L’Allemagne, premier marché du groupe (34% du CA), représente également notre premier marché adressable (environ 80-90 Md€). N°2 derrière Vinci Energies, notre part de marché n’est que de 4% dans ce pays où notre ambition est très forte. En effet, l’Allemagne est peu endettée et est engagée dans une transition énergétique : elle opère un changement de mix visant à réduire le nombre de centrales gaz et charbon en faveur des énergies renouvelables. Cela implique une course aux investissements dans la transmission et la distribution d’énergie, des marchés relutifs sur lesquels nous sommes très bien positionnés depuis l’acquisition de SAG en 2017. Ce phénomène nous assure des décennies de croissance en Allemagne. Sans compter le plan de relance du gouvernement allemand en faveur des réseaux routiers et d’infrastructures en général, même s’il faudra vraisemblablement quelques semestres voire années pour en ressentir les fruits... "

Comment recrutez-vous et fidélisez-vous vos collaborateurs ?

" Nous recrutons chaque année 5000 à 6000 personnes. C’est compliqué, il nous faut déployer de nombreux efforts pour faire découvrir le monde de l'électrotechnique. Nous nous efforçons donc d'attirer des personnes issues de marchés et de compétences connexes, et de les former. Nous travaillons également beaucoup sur la fidélisation et la cooptation. Les plans d'actionnariat sont essentiels, ils créent un lien fort avec l'entreprise : 9.2% du capital sont dans les mains de nos collaborateurs, premiers actionnaires du Groupe. Nous réalisons d'ailleurs régulièrement des enquêtes de satisfaction auprès de notre employeur et de nos employés. Nous disposons de certifications « Great Place to Work », de plus en plus répandues dans l'entreprise. Cette rareté de la main d’œuvre de qualité bride certes notre croissance, mais renforce notre pricing-power, la sélectivité des contrats en faveur de leur contribution au résultat étant la règle chez Spie. "

Envisagez-vous un élargissement géographique ? Regardez-vous du côté de l’Ukraine ?

" Nous avons encore beaucoup à faire dans nos zones géographiques actuelles. A l’exception de la France où notre part de marché s’élève à 8-10%, nous sommes loin d’avoir atteint une taille critique caractérisée par le déploiement de l’ensemble de notre offre. A commencer par l’Allemagne, où tous les feux sont au vert pour accélérer notre implantation. Nous avons aussi beaucoup à faire en Pologne ou aux Pays-Bas, deux pays peu endettés. Concernant l’Ukraine, nous n’y avons pas de velléité particulière mais pourrions être amenés à y suivre nos clients limitrophes."

Le modèle SPIE semble très robuste. Qu’est ce qui peut vous contrarier ? Un départ du capitaine à l’issue de son mandat en 2026 ?

" Nous avons bâti un groupe très résilient en effet, qui peut s’appuyer sur un fort engagement des équipes et une excellente qualité d’exécution, même si certains territoires, je pense notamment à l’Europe Centrale, sont encore loin des standards de marge opérationnelle de l’ordre de 7% atteints en Europe de l’Ouest. Concernant la gouvernance, il reviendra au Conseil d’Administration et à M. Louette de se prononcer en temps voulu »