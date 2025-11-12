Spie fait part de la signature d'un accord pour l'acquisition de 89% du capital de PIK, une entreprise basée à Berlin, qui emploie environ 170 personnes et intervient principalement dans le nord et l'est de l'Allemagne.
Spécialisée dans l'intégration et la maintenance de systèmes audiovisuels complexes, notamment pour les salles de conférence, amphithéâtres et salles de concert, elle s'adresse à une clientèle issue de divers secteurs, dont les infrastructures critiques.
Au cours de l'exercice 2024, PIK a généré un chiffre d'affaires d'environ 42 millions d'euros. 'L'entreprise bénéficie d'une dynamique de croissance organique régulière et d'une base de clients solide', ajoute Spie.
L'accord inclut des mécanismes de put et call relatifs aux 11% du capital que conserveront l'ancien propriétaire et l'équipe de direction. La finalisation de la transaction est prévue en décembre et est uniquement soumise à l'approbation des autorités antitrust.
SPIE SA est spécialisé dans les prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, des systèmes de communication ainsi que des services spécialisés liés à l'énergie. Le groupe assure la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (35%), Allemagne (32,1%), Pays-Bas (16,5%) et autres (16,4%).
