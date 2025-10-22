Spie nomme Felipe Sabbadini directeur des achats

Spie annonce la nomination de Felipe Sabbadini au poste de directeur des achats depuis le 1er octobre 2025. Felipe Sabbadini est rattaché à Pablo Ibáñez, directeur du développement et du support opérationnel du Groupe.



Spie précise que Felipe Sabbadini possède une expérience internationale dans les achats, acquise notamment chez Imerys, Johnson Controls, Alstom Grid (GE) et Nexans.



La fonction achats contribue à la stratégie climat du Groupe, qui intègre depuis 2024 les émissions de scope 3 liées à l'usage des équipements installés chez ses clients, représentant 96% de ses émissions totales. Spie vise une réduction de 55% de leur intensité économique d'ici 2030.