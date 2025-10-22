Spie annonce la nomination de Felipe Sabbadini au poste de directeur des achats depuis le 1er octobre 2025. Felipe Sabbadini est rattaché à Pablo Ibáñez, directeur du développement et du support opérationnel du Groupe.
Spie précise que Felipe Sabbadini possède une expérience internationale dans les achats, acquise notamment chez Imerys, Johnson Controls, Alstom Grid (GE) et Nexans.
La fonction achats contribue à la stratégie climat du Groupe, qui intègre depuis 2024 les émissions de scope 3 liées à l'usage des équipements installés chez ses clients, représentant 96% de ses émissions totales. Spie vise une réduction de 55% de leur intensité économique d'ici 2030.
SPIE SA est spécialisé dans les prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, des systèmes de communication ainsi que des services spécialisés liés à l'énergie. Le groupe assure la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (35%), Allemagne (32,1%), Pays-Bas (16,5%) et autres (16,4%).
