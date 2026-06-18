Spie réalise un projet de fibre optique en Allemagne

Spie (-0,50%) annonce participer au déploiement du très haut débit dans le district de Dithmarschen, dans le nord de l'Allemagne. Pour le compte du syndicat local chargé du développement du réseau, le groupe réalise une infrastructure passive de fibre optique destinée à améliorer la couverture numérique des zones rurales et à favoriser l'accès à l'internet haut débit à l'échelle régionale.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan du gouvernement fédéral allemand visant à généraliser la fibre optique sur l'ensemble du territoire d'ici 2030. Les travaux, lancés en juin 2024, devraient être largement achevés en 2026.



Chargé de la réalisation de quatre lots en tant qu'entrepreneur général, SPIE prévoit de construire environ 680 kilomètres de réseau, de poser plus de 1 000 kilomètres de gaines et de câbles à fibre optique, d'installer plusieurs centaines de sous-répartiteurs et de réaliser plus de 2 000 raccordements FTTH.



Le chantier figure parmi les plus complexes du nord de l'Allemagne dans le domaine du haut débit. Quelque 90% des câbles seront installés par forage directionnel horizontal (HDD), une technique qui limite les perturbations en surface et réduit l'impact sur les routes, les paysages et les terres agricoles.



L'intégration du nouveau réseau aux infrastructures existantes représente également un défi technique majeur. SPIE doit raccorder de nouveaux tronçons tout en maintenant les réseaux adjacents en service, grâce à des opérations d'épissurage de haute précision.



"Au-delà de la rapidité d'exécution, le succès du projet repose avant tout sur une coordination étroite entre l'ensemble des intervenants. C'est elle qui garantit la précision technique jusqu'au dernier raccordement FTTH", souligne Gracjan Wink, directeur des travaux au sein de la division CityNetworks & Grids de Spie Germany Switzerland Austria.