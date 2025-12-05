SPIE remporte deux prix de l'innovation en Pologne

SPIE rapporte que sa filiale polonaise, SPIE Energotest, a reçu deux distinctions sectorielles pour ses solutions ECONTROLoze et RZ-50 PMU, répondant à la demande croissante en stabilité du réseau, automatisation et optimisation des sources d'énergie distribuées.

La plateforme ECONTROLoze centralise la gestion de parcs photovoltaïques, éoliens et de stockage, avec des fonctions avancées de prévision, gestion des flux, intégration à la bourse de l'énergie et maintenance planifiée. De son côté, le RZ-50 PMU a été mis à l'honneur pour la précision de son enregistrement d'événements et l'analyse des synchro-phaseurs, essentielle pour moderniser l'infrastructure électrique nationale.

L'appareil fournit des données détaillées pour évaluer la stabilité du réseau et renforcer la sécurité opérationnelle face à la multiplication des sources d'énergie.

Tomasz Olszewski, Président du conseil d'administration de SPIE Energotest, souligne que ces solutions "répondent aux besoins réels des clients" et contribuent à améliorer la prise de décision, la stabilité des installations et la maîtrise des coûts d'exploitation.



Spie gagne 0,8% aujourd'hui à Paris et signe une progression de l'ordre de 56% depuis le début de l'année.