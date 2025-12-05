SPIE rapporte que sa filiale polonaise, SPIE Energotest, a reçu deux distinctions sectorielles pour ses solutions ECONTROLoze et RZ-50 PMU, répondant à la demande croissante en stabilité du réseau, automatisation et optimisation des sources d'énergie distribuées. La plateforme ECONTROLoze centralise la gestion de parcs photovoltaïques, éoliens et de stockage, avec des fonctions avancées de prévision, gestion des flux, intégration à la bourse de l'énergie et maintenance planifiée. De son côté, le RZ-50 PMU a été mis à l'honneur pour la précision de son enregistrement d'événements et l'analyse des synchro-phaseurs, essentielle pour moderniser l'infrastructure électrique nationale. L'appareil fournit des données détaillées pour évaluer la stabilité du réseau et renforcer la sécurité opérationnelle face à la multiplication des sources d'énergie. Tomasz Olszewski, Président du conseil d'administration de SPIE Energotest, souligne que ces solutions "répondent aux besoins réels des clients" et contribuent à améliorer la prise de décision, la stabilité des installations et la maîtrise des coûts d'exploitation.
Spie gagne 0,8% aujourd'hui à Paris et signe une progression de l'ordre de 56% depuis le début de l'année.
SPIE SA est spécialisé dans les prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, des systèmes de communication ainsi que des services spécialisés liés à l'énergie. Le groupe assure la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (35%), Allemagne (32,1%), Pays-Bas (16,5%) et autres (16,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.