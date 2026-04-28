L'intégration du groupe Artemys permet à Spie ICS d'élargir significativement son offre en assistance technique.
Artemys mobilise des profils adaptés à chaque besoin - techniciens, consultants, chefs de projet, ingénieurs experts - sur les infrastructures cloud, les études et le développement applicatif, la data, la cybersécurité et les services aux utilisateurs.
Sur la data et l'intelligence artificielle, Spie ICS et Artemys ont développé des approches complémentaires, qui permettent de répondre à l'ensemble des enjeux : Spie ICS déploie chez ses clients son Hub IA, plateforme d'intelligence artificielle générative sécurisée développée par ses équipes, tandis qu'Artemys intègre l'IA au plus près des process et applications métiers de ses clients.
Spie ICS et Artemys associent également leur savoir-faire dans l'accompagnement des projets de transformation et de migration Cloud, notamment dans l'écosystème Microsoft.
Fortement implantée en Normandie et en région parisienne, Artemys dispose d'une expertise reconnue dans les secteurs de la finance, de la banque et du luxe.
" Notre ambition est de poursuivre notre croissance sur un marché numérique en pleine évolution. Au-delà de la complémentarité de nos offres, nous souhaitons, aux côtés d'Artemys, continuer à être à la pointe des technologies et nous inscrire durablement chez nos clients comme partenaire de confiance " a déclaré Delphine Ferrier, directrice générale de Spie ICS.
SPIE SA est spécialisé dans les prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, des systèmes de communication ainsi que des services spécialisés liés à l'énergie. Le groupe assure la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (32,3%), Allemagne (34,5%), Pays-Bas (16,7%) et autres (16,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.