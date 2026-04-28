Spie renforce son offre de services numériques avec l'acquisition d'Artemys

Spie annonce avoir finalisé l'intégration d'Artemys et renforce son offre de services numériques.

L'intégration du groupe Artemys permet à Spie ICS d'élargir significativement son offre en assistance technique.



Artemys mobilise des profils adaptés à chaque besoin - techniciens, consultants, chefs de projet, ingénieurs experts - sur les infrastructures cloud, les études et le développement applicatif, la data, la cybersécurité et les services aux utilisateurs.



Sur la data et l'intelligence artificielle, Spie ICS et Artemys ont développé des approches complémentaires, qui permettent de répondre à l'ensemble des enjeux : Spie ICS déploie chez ses clients son Hub IA, plateforme d'intelligence artificielle générative sécurisée développée par ses équipes, tandis qu'Artemys intègre l'IA au plus près des process et applications métiers de ses clients.



Spie ICS et Artemys associent également leur savoir-faire dans l'accompagnement des projets de transformation et de migration Cloud, notamment dans l'écosystème Microsoft.



Fortement implantée en Normandie et en région parisienne, Artemys dispose d'une expertise reconnue dans les secteurs de la finance, de la banque et du luxe.



" Notre ambition est de poursuivre notre croissance sur un marché numérique en pleine évolution. Au-delà de la complémentarité de nos offres, nous souhaitons, aux côtés d'Artemys, continuer à être à la pointe des technologies et nous inscrire durablement chez nos clients comme partenaire de confiance " a déclaré Delphine Ferrier, directrice générale de Spie ICS.