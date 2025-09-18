Spie renouvelle son contrat de gestion technique avec le Musée d'histoire allemande

SPIE annonce le renouvellement pour 5 ans de son contrat de gestion technique des bâtiments du Musée d'histoire allemande à Berlin, confié par l'Agence fédérale pour la gestion immobilière (BlmA). Le périmètre couvre la maintenance des installations de chauffage, ventilation, climatisation, sécurité et protection incendie, ainsi que le conseil en économies d'énergie.



L'entreprise gère plus de 23 000 m² d'exposition nécessitant un climat constant pour préserver les collections. SPIE supervise 130 climatiseurs spécialisés et trois tours de refroidissement de 300 kilowatts chacune.



La société met en oeuvre des mesures d'efficacité énergétique, comme le passage récent à l'éclairage LED. Michael Fenski, chef de projet, souligne la connaissance approfondie des besoins spécifiques du musée, tandis que Stefan Schusterschitz, responsable de division, insiste sur l'engagement de SPIE depuis plus de vingt ans à garantir la conservation des biens culturels.