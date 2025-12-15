Spie signe un accord-cadre européen avec Tesla pour les BESS
Publié le 15/12/2025 à 15:08
En s'appuyant sur les solutions Tesla Megapack, Spie interviendra sur un périmètre de prestations techniques à haute valeur ajoutée, telles que la connexion aux réseaux haute et moyenne tension ou l'installation d'équipements auxiliaires.
Cet accord s'applique à l'ensemble des filiales européennes de Spie disposant d'expertises pour l'installation de BESS et renforce la coopération initiée à travers plusieurs projets déjà menés ou en cours en Belgique, aux Pays-Bas et en France.
L'accord-cadre permettra de standardiser les conditions juridiques et opérationnelles pour l'ensemble des projets Megapack européens installés par Spie. Il ouvre la voie à de nouvelles opportunités dans d'autres pays, comme la Pologne et l'Allemagne.