SPIE signe un accord pour l'achat d'ECOexperts Automation

SPIE annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition d'ECOexperts Automation, intégrateur de systèmes basé à Lebring, en Autriche. Spécialisée dans la gestion des tunnels et du trafic, la société a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 7 MEUR et emploie 21 personnes, principalement des ingénieurs qualifiés.



Cette opération permettra à SPIE Germany Switzerland Austria de renforcer son expertise dans les infrastructures de transport.



Markus Holzke, directeur général de la filiale, s'est félicité de l'arrivée d'une 'équipe hautement qualifiée'. Franz Rindler, fondateur d'ECOexperts, continuera à diriger l'entreprise.



La finalisation de la transaction est prévue d'ici fin 2025, sous réserve de l'accord des autorités de la concurrence.