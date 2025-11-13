Spie annonce la signature d'un accord de coopération avec la chaîne de magasins polonaise Zabka, portant sur l'assistance et la maintenance technique de plus de 3000 magasins d'alimentation répartis dans trois voïvodies de Mazovie, Lodz et Sainte-Croix.
Des équipes de techniciens et d'ingénieurs spécialisés de Spie Building Solutions seront ainsi mobilisées pour traiter les demandes d'intervention, effectuer les réparations nécessaires et assurer la maintenance technique des équipements et locaux commerciaux.
L'objectif est d'assurer le bon fonctionnement et la continuité des activités de ces établissements. Signé pour une période indéterminée, ce contrat pose les bases d'une collaboration sur le long terme entre les deux groupes.
'Cette collaboration marque une nouvelle étape dans le renforcement de notre position de leader du facility management technique en Pologne', commente Pawel Markiewicz, chef de projet chez Spie Building Solutions.
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
SPIE SA est spécialisé dans les prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, des systèmes de communication ainsi que des services spécialisés liés à l'énergie. Le groupe assure la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (35%), Allemagne (32,1%), Pays-Bas (16,5%) et autres (16,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.