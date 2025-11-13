Spie signe un contrat avec la chaîne Zabka en Pologne

Spie annonce la signature d'un accord de coopération avec la chaîne de magasins polonaise Zabka, portant sur l'assistance et la maintenance technique de plus de 3000 magasins d'alimentation répartis dans trois voïvodies de Mazovie, Lodz et Sainte-Croix.



Des équipes de techniciens et d'ingénieurs spécialisés de Spie Building Solutions seront ainsi mobilisées pour traiter les demandes d'intervention, effectuer les réparations nécessaires et assurer la maintenance technique des équipements et locaux commerciaux.



L'objectif est d'assurer le bon fonctionnement et la continuité des activités de ces établissements. Signé pour une période indéterminée, ce contrat pose les bases d'une collaboration sur le long terme entre les deux groupes.



'Cette collaboration marque une nouvelle étape dans le renforcement de notre position de leader du facility management technique en Pologne', commente Pawel Markiewicz, chef de projet chez Spie Building Solutions.



