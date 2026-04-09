Cette activité stratégique sera structurée et développée par Eric Pieterarens, directeur du développement data center au sein de Spie Building Solutions, et de Florian Clément, chef du département data center.
La France, troisième hub européen en termes de stockage de données, ambitionne de devenir numéro un dans les années à venir, attirant ainsi les acteurs de la tech et des investissements.
L'Île-de-France, qui occupe déjà la 4ème position européenne, constitue un territoire privilégié pour ce développement.
Alors que le marché des data centers connaît une croissance sans précédent avec un triplement attendu de la capacité de stockage en France entre 2024 et 2030.
Spie Building Solutions structure désormais son offre data center, de la conception à la rénovation, qu'il s'agisse de data center pour des hébergeurs ou des clients finaux.
" Le marché des data centers connaît une croissance exceptionnelle que nous devons saisir avec ambition. C'est un défi passionnant qui s'inscrit pleinement dans la stratégie de Spie France sur les enjeux de transition numérique, énergétique et industrielle ",a déclaré Eric Pieterarens, directeur du développement datacenter au sein de Spie Building Solutions.
SPIE SA est spécialisé dans les prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, des systèmes de communication ainsi que des services spécialisés liés à l'énergie. Le groupe assure la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (32,3%), Allemagne (34,5%), Pays-Bas (16,7%) et autres (16,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.