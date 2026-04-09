Spie va créer un département dédié à la performance des data centers en France

Spie Building Solutions, filiale française de Spie, annonce la création d'un département dédié à la performance climatique et énergétique pour des data centers.

Cette activité stratégique sera structurée et développée par Eric Pieterarens, directeur du développement data center au sein de Spie Building Solutions, et de Florian Clément, chef du département data center.



La France, troisième hub européen en termes de stockage de données, ambitionne de devenir numéro un dans les années à venir, attirant ainsi les acteurs de la tech et des investissements.



L'Île-de-France, qui occupe déjà la 4ème position européenne, constitue un territoire privilégié pour ce développement.



Alors que le marché des data centers connaît une croissance sans précédent avec un triplement attendu de la capacité de stockage en France entre 2024 et 2030.



Spie Building Solutions structure désormais son offre data center, de la conception à la rénovation, qu'il s'agisse de data center pour des hébergeurs ou des clients finaux.



" Le marché des data centers connaît une croissance exceptionnelle que nous devons saisir avec ambition. C'est un défi passionnant qui s'inscrit pleinement dans la stratégie de Spie France sur les enjeux de transition numérique, énergétique et industrielle ",a déclaré Eric Pieterarens, directeur du développement datacenter au sein de Spie Building Solutions.