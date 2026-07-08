SpineGuard en mesure de financer son activité jusqu'au deuxième trimestre 2027

La medtech qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG) capable de sécuriser et de simplifier le placement d'implants osseux a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1,45 million d'euros au premier semestre 2026, en recul de 32% à taux de change courant (-29% à taux de change constant) par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Aux Etats-Unis, les revenus ont chuté de 47%, à 776 000 dollars, conséquence du changement de modèle commercial engagé par le spécialiste des technologies chirurgicales, qui passe d'une distribution en direct à un modèle reposant sur son partenariat stratégique avec Omnia Medical.



Selon le groupe, cette transition entraîne temporairement un effet de stockage lié au transfert de sa filiale américaine ainsi qu'un effet prix, mais devrait se traduire par une amélioration de la marge nette par unité vendue et, à terme, du résultat opérationnel. SpineGuard anticipe également une hausse des volumes grâce au réseau commercial d'Omnia Medical, à son portefeuille d'implants et à sa présence dans les centres de chirurgie ambulatoire.



Hors Etats-Unis, le chiffre d'affaires est resté stable à 785 000 euros, contre 769.000 euros un an plus tôt, soutenu par une croissance de 17% en Europe.



Au total, 2 544 unités DSG ont été vendues au cours du semestre, contre 3 068 un an auparavant, soit un recul de 17%, principalement imputable à l'effet de stockage observé aux Etats-Unis. Le marché américain a représenté 598 unités, soit près d'un quart des volumes écoulés sur la période.



Pour le second semestre, SpineGuard réaffirme son objectif d'atteindre l'équilibre opérationnel au quatrième trimestre 2026.



Au 30 juin, la société disposait d'une trésorerie de 763 000 euros. Elle estime être en mesure de financer son activité jusqu'au deuxième trimestre 2027, en s'appuyant sur ses perspectives commerciales, la réduction de ses coûts, une ligne de financement obligataire pouvant atteindre un million d'euros, ainsi que sur la recherche de nouveaux partenariats stratégiques et de solutions de renforcement de sa structure financière.