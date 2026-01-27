Spinneys mise sur une démographie "ultra-fortunée" en plein essor aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Désormais, l'enseigne s'aventure sur de nouveaux territoires comme le Koweït et les Philippines, avec son concept élégant de "grocerant". Parviendra-t-elle à dominer les rayons premium ou ces nouvelles implantations lui causeront-elles davantage de soucis ?

Spinneys se trouve au bon endroit au bon moment. Tandis que le reste du monde affiche une croissance de 3,4 %, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite se distinguent avec des prévisions atteignant respectivement 5 % et 4 % pour 2026. Il faut dire qu'avec un PIB moyen par habitant avoisinant les 40 040 $ en janvier 2026, les consommateurs disposent d'un pouvoir d'achat considérable dans les allées des supermarchés.

La "vague de richesse" est bien réelle. Le nombre de personnes ultra-fortunées devrait bondir de près de 40 % dans les prochaines années. Avec une population qui devrait atteindre 12 millions d'ici 2030 et un revenu disponible en hausse constante, la clientèle "aisée"—le cœur de cible de Spinneys—croît plus rapidement que presque tout autre groupe.

La géographie joue également en leur faveur. Aux Émirats, près de 75 % de la population vit à Dubaï ou à Abou Dhabi, dont 88 % sont des expatriés. L'Arabie saoudite suit une dynamique similaire. Environ 33 % de la population est concentrée à Riyad et Jeddah, et la proportion d'expatriés devrait atteindre 50 % d'ici 2030, le Royaume recrutant les meilleurs talents mondiaux.

Entre l'Agenda économique 2033 de Dubaï, qui vise à doubler la taille de l'économie, et la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui multiplie les giga-projets pour attirer les foules, les efforts gouvernementaux pourraient bien favoriser la chaîne de supermarchés premium. Les autorités déroulent le tapis rouge pour la clientèle que Spinneys souhaite conquérir.

En mode accéléré

Spinneys ne perd pas de temps pour s'agrandir. L'enseigne a déjà sécurisé des emplacements stratégiques dans des lieux très fréquentés comme le Dubai Mall et la Dubai Airport Free Zone.

Le groupe prévoit d'ouvrir son premier magasin au Koweït cette année, avec l'objectif d'atteindre 10 points de vente. Après un lancement réussi à Riyad en 2024, Spinneys poursuit son déploiement en Arabie saoudite avec jusqu'à 12 magasins prévus d'ici 2028. L'entreprise fait aussi un bond majeur aux Philippines via une coentreprise avec Ayala, avec une première ouverture prévue au quatrième trimestre 2026.

Le groupe cible des marchés à forte croissance avec son concept de "grocerant"—alliant courses alimentaires et restauration tendance. Pour les plus pressés, l'application Spinneys Swift propose une livraison ultra-rapide et hyperlocale, répondant à la demande de courses instantanées.

Cap sur la commodité

Miser sur cette approche hyperlocale s'est avéré décisif. Les consommateurs semblent friands de l'externalisation de leurs tâches quotidiennes. Les ventes en ligne ont connu un bond spectaculaire, passant de 13,9 % du chiffre d'affaires fin 2024 à 16,6 % aujourd'hui.

Cette stratégie porte ses fruits. Les bénéfices nets ont grimpé de 16,4 % pour atteindre 212 millions d'AED. Le panier moyen a légèrement reculé à 84,2 AED, ce qui peut être positif. Les nouveaux magasins de proximité plus petits rencontrent un franc succès—les clients s'y rendent plus souvent pour des achats rapides "sur le pouce". Ces passages, bien que plus modestes, offrent de meilleures marges, validant ainsi la stratégie.

Des accrocs dans la croissance

L'entreprise doit encore redoubler d'efforts pour regagner la confiance des investisseurs. L'action a chuté de 7,1 % sur un an. Toutefois, les actionnaires peuvent se rassurer grâce à un dividende stable. En 2024, Spinneys a versé un dividende annuel total de 0,0565 AED par action, soit un rendement de 3,5 %. Pour l'avenir, les analystes anticipent un rendement supérieur à 4,5 %.

Les experts restent optimistes. Ils prévoient un objectif de cours moyen de 2,05 AED, avec la prévision la plus favorable à 2,10 AED. Si ces prévisions se confirment, l'action pourrait bondir de 32 %. Parmi les cinq analystes qui couvrent le titre, tous le recommandent discrètement.

La concurrence fait rage au sommet ?

L'expansion internationale vers l'Arabie saoudite, le Koweït et les Philippines n'est pas de tout repos. Elle s'accompagne de véritables défis opérationnels et de gestion des partenariats. Au Koweït, la marque a déjà fait face à des polémiques liées aux pratiques de travail et à la position de monopole sur le marché.

Sur son marché domestique aux Émirats, la tâche n'est guère plus aisée. Spinneys doit composer avec la pression des enseignes discount et rester en tête dans des zones très concurrentielles comme Dubaï.