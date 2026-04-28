Spotify anticipe un résultat d'exploitation de 630 millions d'euros, en deçà du consensus des analystes établi à 684 millions d'euros. Cette projection marque un net recul par rapport au premier trimestre, au cours duquel le groupe avait dégagé un niveau record de 715 millions d'euros, dépassant les attentes (681,6 millions d'euros), notamment grâce à une baisse des charges sociales liées aux rémunérations.
Le chiffre d'affaires du premier trimestre progresse de 8% à 4,53 milliards d'euros, en ligne avec les attentes. La prévision de 4,8 milliards d'euros pour le deuxième trimestre ressort également globalement conforme au consensus (4,77 milliards d'euros).
Deutsche Bank souligne que les résultats du premier trimestre restent excellents malgré la faiblesse du dollar. La croissance du nombre d'utilisateurs et l'amélioration de la rentabilité sont jugées convaincantes. La banque estime toutefois que les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre déçoivent.
L'établissement met en avant le positionnement solide de Spotify sur le marché du streaming musical, ainsi que son expansion attendue dans le fitness et le bien-être. Les récentes hausses de prix continuent, selon lui, de soutenir la dynamique du titre.
Deutsche Bank confirme ainsi sa recommandation d'achat sur une valeur jugée historiquement sous-évaluée.
Désormais dirigé par Gustav Söderström et Alex Norström, à la suite de la nomination du fondateur Daniel Ek en tant que président exécutif en janvier, Spotify évolue dans un environnement concurrentiel dominé notamment par Apple et Amazon. Depuis le début de l'année, l'action s'effondre de 25%.
Daniel Ek a fondé 5 sociétés, parmi lesquelles : Spotify Technology SA, Advertigo SA et Spotify Ltd. Actuellement, il occupe le poste de président-directeur général de Spotify Technology SA (qu'il a fondée en 2006) et de directeur général de Spotify USA, Inc. (qu'il a fondée) (une filiale de Spotify Technology SA).
Dans le passé, M. Ek a occupé le poste de Directeur de la technologie chez Glorious Games Group AB et de Directeur de la technologie de Stardoll, Inc. (une filiale de Glorious Games Group AB), Directeur général de Spotify Ltd. (il a fondé la société en 2006) et directeur chez Spotify AB.
Spotify Technology SA est une société luxembourgeoise qui propose des services de diffusion de musique numérique. La société permet aux utilisateurs de découvrir des nouveautés, notamment les derniers singles et albums, des listes de lecture, notamment des listes de lecture prêtes à l'emploi élaborées par des fans de musique et des experts, et plus de millions de chansons afin que les utilisateurs puissent écouter leurs préférées, découvrir de nouveaux titres et se constituer une collection personnalisée. Ses utilisateurs peuvent choisir entre Spotify Free, qui ne comprend que la lecture aléatoire, et Spotify Premium, qui comprend une série de fonctionnalités, telles que la lecture aléatoire, l'absence de publicité, les sauts illimités, l'écoute hors ligne, la lecture de n'importe quel titre et l'audio. La société opère par l'intermédiaire de plusieurs filiales, dont Spotify LTD, et est présente dans plus de 20 pays. Son service offre une expérience d'écoute de la musique sans pause publicitaire.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.