Spotify boit la tasse après des prévisions décevantes

Le géant suédois du streaming chute de 13% après la publication de perspectives inférieures aux attentes pour le deuxième trimestre.

Spotify anticipe un résultat d'exploitation de 630 millions d'euros, en deçà du consensus des analystes établi à 684 millions d'euros. Cette projection marque un net recul par rapport au premier trimestre, au cours duquel le groupe avait dégagé un niveau record de 715 millions d'euros, dépassant les attentes (681,6 millions d'euros), notamment grâce à une baisse des charges sociales liées aux rémunérations.



Le chiffre d'affaires du premier trimestre progresse de 8% à 4,53 milliards d'euros, en ligne avec les attentes. La prévision de 4,8 milliards d'euros pour le deuxième trimestre ressort également globalement conforme au consensus (4,77 milliards d'euros).



Deutsche Bank souligne que les résultats du premier trimestre restent excellents malgré la faiblesse du dollar. La croissance du nombre d'utilisateurs et l'amélioration de la rentabilité sont jugées convaincantes. La banque estime toutefois que les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre déçoivent.



L'établissement met en avant le positionnement solide de Spotify sur le marché du streaming musical, ainsi que son expansion attendue dans le fitness et le bien-être. Les récentes hausses de prix continuent, selon lui, de soutenir la dynamique du titre.



Deutsche Bank confirme ainsi sa recommandation d'achat sur une valeur jugée historiquement sous-évaluée.



Désormais dirigé par Gustav Söderström et Alex Norström, à la suite de la nomination du fondateur Daniel Ek en tant que président exécutif en janvier, Spotify évolue dans un environnement concurrentiel dominé notamment par Apple et Amazon. Depuis le début de l'année, l'action s'effondre de 25%.