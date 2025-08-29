Après une envolée impressionnante, le titre Spotify semble marquer le pas. La dynamique reste solide dans son ensemble, mais le marché entre désormais dans une phase de respiration et d'attente.

Sur un mois, l’action recule de 1,9%, contrastant avec un gain spectaculaire de 53,7% depuis le début de l’année et un doublement sur douze mois. Une performance qui place le titre parmi les plus remarquables du secteur, mais qui appelle aujourd’hui une phase de consolidation.

Un équilibre fragile entre acheteurs et vendeurs

Techniquement, les cours se calent sur la moyenne mobile à 20 jours et restent sous la moyenne mobile à 50 jours. Ce positionnement traduit une dynamique neutre, où ni acheteurs ni vendeurs ne parviennent à prendre l’ascendant. La séquence de creux et sommets ascendants se met en pause, suggérant davantage une consolidation qu’une véritable inversion de tendance.

Des seuils clés à surveiller

Dans ce contexte, le support à 674 USD constitue un niveau stratégique de vigilance en cas de reflux. À l’inverse, la résistance à 732 USD fait barrage aux tentatives de relance et cristallise les hésitations du marché. Le scénario central reste celui d’une consolidation contrôlée, mais un franchissement de la résistance pourrait relancer le mouvement haussier. En revanche, une rupture nette du support ouvrirait la voie à une correction plus profonde.