Spotify lance une fonctionnalité de playlists générées par émotions et souvenirs, grâce à l'IA

Spotify a dévoilé jeudi l'outil "prompted playlist", une nouvelle fonctionnalité alimentée par l'intelligence artificielle (IA) qui permet à ses abonnés premium de créer des playlists personnalisées à partir d'émotions, de souvenirs ou d'activités. Actuellement disponible en version bêta aux Etats-Unis et au Canada, cette nouveauté sera déployée progressivement d'ici la fin du mois. Elle avait été testée pour la première fois en décembre 2025 en Nouvelle-Zélande.



L'outil permet aux utilisateurs de soumettre des idées variées, comme un état d'esprit, une ambiance particulière ou un moment de vie, pour générer automatiquement une sélection musicale adaptée. Il est également possible de préciser des artistes ou périodes musicales pour affiner les résultats.



Spotify propose en exemple une playlist énergique de 30 minutes pour une course à pied, suivie de morceaux plus calmes pour la récupération. L'outil se distingue de précédentes tentatives en offrant des mises à jour programmables et des descriptions brèves accompagnant chaque morceau, pour contextualiser leur présence dans la sélection.



La plateforme enrichit en parallèle l'expérience utilisateur avec un nouvel onglet "idées", proposant des thématiques suggérées par les équipes éditoriales. Ce lancement s'inscrit dans une stratégie plus large d'innovation, au moment où Spotify ajuste son modèle économique: à partir de février, le tarif mensuel de l'abonnement premium passera de 11,99 à 12,99 dollars aux États-Unis.



En décembre, la plateforme avait également intégré la lecture de clips musicaux pour ses abonnés nord-américains, illustrant sa volonté de renforcer l'attractivité de ses services dans un contexte concurrentiel toujours plus vif.